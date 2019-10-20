التضامن: 8.4% زيادة في استهلاك المستفيدين من الدعم

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن نتائج تقييم أثر برنامج تكافل وكرامة، على الأسر المستفيدة، وأظهرت أن تحويلات برنامج تكافل حسنت من معيشة الأسر، حيث تنفق المستفيدات من التحويلات النقدية على تعليم الأبناء، بما في ذلك المستلزمات المدرسية وتكاليف الانتقال إلى المدرسة والطعام كالفواكه واللحوم والدجاج، مشيرة إلى أن برنامج تكافل زاد من استهلاك الأسر المستفيدة بنسبة 8.4% مقارنًة بالأسر التي لا تحصل على هذه التحويلات.



وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن نتائج الحاجة إلى العلاج انخفضت أيضا؛ نتيجة الدعم للأسر المستفيدة للدعم، بنسبة ٣.٧ في المئة للأطفال تحت سن السادسة، فيما أظهرت تخصيصهم لنسبة أكبر من الأموال؛ لإنفاقها بشكل أكبر على تعليم أبنائهم.