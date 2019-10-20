باحث: تم تأسيس صفحات لاستغلال حادث "راجح والبنا" لصناعة خالد سعيد جديد

قال أحمد عطا، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن أخطر مرحلة يمر بها الشارع المصري خلال الوقت الحالي هو إعادة فورمة خالد سعيد من خلال البنا وراجح.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك 3 محافظات في مصر تصنف بأنها يوجد بها أكبر عدد من الإخوان في الدلتا، وهي الدقهلية الغربية المنوفية، بعد استنفاذ كافة الفورمات، الآن يتم العمل على فورمة البنان وراجح".



وأكد أنه تم تكليف صفحات من قبرص وتركيا، والدوحة ولندن تغرد بأن هناك حالة مجاملة لطرف على الطرف الآخر لعدم وجود في مصر شفافية، وبالتالي سيكون هناك تحرك لصناعة خالد سعيد آخر.



وأوضح أنه إذا كان التنظيم الدولي لا يدرك أن كافة المعلومات والتحركات، وإذ كان لديه غرفة عمليات في إسطنبول فإن لدينا دولة قوية تستطيع أن تصل لهذه المعلومات في حالة استهدافها من الخارج.