نشأت الديهي: السيسي يعتبر صحة المصريين قضية أمن قومي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يهتم بصحة ووزن المواطن، ويهتم بمكافحة السمنة وفي الوقت نفسه مكافحة الأنيميا، ويعتبر أن صحة المواطنين قضية أمن قومي.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم، أن المجتمع المصري والدولة المصرية ما زالت الأكثر أمانًا من إنجلترا وأمريكا، وهو ما أكده تقرير لـ "BBC" تم نشره عام 2018، مشددًا على أن المجتمع المصري حدثت به هزات اجتماعية نتيجة غرس وحقن المجتمع المصري بأفكار شيطانية عبر جماعة الإخوان.



ولفت إلى أنه شاهد رجلا ملتحيا في حادث للقوات المسلحة، كان يسخر ويضحك وسعيد بمقتل بعض أفراد القوات المسلحة؛ لكونه جاهلا، فما يبث من شائعات وأخبار كاذبة للمجتمع المصري يتسبب في استفزاز وانفعال المصريين.