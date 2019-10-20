نشأت الديهي لمحمود البنا: "نام قرير العين يابني حقك جه"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القضاء المصري لا يمكن لأحد أن يشكك فيه أو يزايد عليه، إلا من يريد إسقاط الدولة"، فالدولة المصرية بها قانون.



وخاطب "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم، أهالي مدينة تلا بالمنوفية، قائلًا: "ثقوا بلا حدود في قضاء وقانون مصر، ومفيش حد في الدولة فوق القانون ولا على راسه ريشة، احنا عندنا وزير داخلية حبيب العادلي، ورئيس جمهورية كان في السجن".



ووجه "الديهي رسالة لمحمود البنا، قائلًا: "نام قرير العين يابني حقك جه، الدولة لن تسمح أن يكون فيه خيار وفاقوس، واطمئنوا حقه هيرجع، ثقوا في الدولة والقانون والقضاء المصري، ده سلف ودين".