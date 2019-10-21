حظك اليوم.. برج الحوت الإثنين 21 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الحوت قالت:-

مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم أملًا جديدًا بالتحسن، وتقدم عقودًا وترتيبات لمسائل مالية، وتتبادل المعلومات بينك وبين الآخرين.

عاطفيًا: تأخذ خطوة حاسمة بسبب الثقة القوية بالنفس، وتعالج أمورًا عاطفية أو تواجه تحديًا صعبًا، لكنك تتقدم بثبات وتقوم بالواجب عليك.

صحيًا: ممارسة التمارين الرياضية، أو على الأقل المشي نصف ساعة ثلاث مرات أسبوعيًا، من شأنه أن يحسّن صحة الجسد ويُخفّف الضغط النفسي.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.