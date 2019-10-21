حظك اليوم.. برج الدلو الإثنين 21 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الدلو قالت:-

مهنيًا: إحم معنوياتك من التراجع والتشاؤم، تستعيد حماستك وجرأتك، وتسمع جوابًا يفرحك كثيرًا لأنه يحمل خبرًا سارًا كنت تنتظره على أحر من الجمر.

عاطفيًا: تستاء من تصرف الشريك وتأخذه على محمل شخصي لتتأزم الأمور، وربما يمنعك لاحقًا كبرياؤك من الاعتذار أو التنازل.

صحيًا: وضعك الصحي بحاجة إلى اهتمام، وكن حذرًا من بعض المنتفعين والمتطفلين.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.