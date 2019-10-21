حظك اليوم.. برج الميزان الإثنين 21 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الميزان قالت:

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن وضع مهني يحتاج إلى الاهتمام، ما قد يرتب عليك بعض المسؤوليات ويفرض تعليقًا لعمل أو يسبب عرقلة تحتاج إلى حكمة وروية.

عاطفيًا: تلتقي الحب إذا كنت مسافرًا أو رحلة ترفيهية، أو تعرف علاقة عابرة لكنها صاخبة وتؤدي إلى ارتباط جدي.

صحيًا: تتاح لك فرص الاتصال بجماعات فاعلة وربّما تخطّط لسفر بغية الترفيه عن نفسك.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.