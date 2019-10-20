العراق: نحن غير معنيين بالدواعش الأجانب

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجيّة العراقية أحمد الصحّاف، اليوم الأحد، أن العراق غير معني بتسلم الإرهابيين الأجانب من تنظيم «داعش» الإرهابي، وأنه معني فقط بتسلم الإرهابيين في التنظيم من الذين يحملون الجنسية العراقية.



وقال الصحاف - في بيان أوردته وكالة الأنباء الوطنية العراقية نينا اليوم الأحد- إن: "العراق معني بتسلم الإرهابيين الدواعش الذين يحملون الجنسية العراقية وعوائلهم، وسيحاكمون في المحاكم العراقـية وفق القوانين النافذة".