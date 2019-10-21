حظك اليوم.. برج الثور الإثنين 21 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الثور قالت:

مهنيًا: ربما تترك مكان إقامتك أو عملك، لكي تذهب في أحلام جديدة، وتكون قدرتك على المجابهة قوية، لا تتردد في استثمار أفكارك الرائدة فقد تقودك الى نجاحات غير متوقعة.

عاطفيًا: تستقطب التأييد من بعض الاصدقاء، وخصوصًا لجهة المبادرة إلى تحديد نوع العلاقة مع الشريك، وهذا سيوضح الأمور أكثر.

صحيًا: حسّن مناعتك بتطبيق نظام غذائي صحي غني بالعناصر المفيدة المعززة لمناعة الجسم.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.