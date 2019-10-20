ثنائية الصيني الدولي "وو" تقود جيانجسو للانتصار

أحرز وو تشي هدفين ليحافظ فريقه "جيانجسو سونينج" على آماله في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم؛ بعد فوز ساحق 4-1 على "هيبي سي.إف.إف.سي"، اليوم الأحد.



وقادت ثنائية وو فريق المدرب كوزمين أولاريو للفوز، الذي رفع رصيده إلى 43 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف شاندونغ لونينغ صاحب المركز الرابع، قبل أربع جولات على نهاية الموسم.



لكن التأهل إلى دوري أبطال آسيا في العام المقبل لم يعد الآن في متناول النادي القادم من نانجينغ، إذ يتأخر جيانغسو بفارق كبير عن ثلاثي المقدمة قوانغتشو إيفرجراند وشنغهاي سيبج وبكين جوان الذين ضمنوا اللعب في النسخة القادمة من البطولة القارية.



وستذهب البطاقة الرابعة في دوري الأبطال إلى بطل كأس الاتحاد الصيني، حيث يلتقي شاندونغ وشنغهاي شينهوا في النهائي من مباراتي ذهاب وعودة في وقت لاحق من العام الحالي.



وهز أوديون إيجالو الشباك ليفوز شنغهاي شينهوا 2-1 على داليان يفانج فريق المدرب رفائيل بنيتز، بينما حقق هينان جياني ثلاث نقاط ثمينة بتغلبه 1-صفر على تشونغ قينغ ليفان.



وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها، عزز قوانغتشو إيفرجراند موقعه في الصدارة بفوزه 3-2 على شينتشن يوم الجمعة ليتقدم بثلاث نقاط على شنغهاي سيبج الذي هزم بكين جوان 2-صفر.



وكان بكين متأخرا بنقطة واحدة عن قوانجتشو قبل انطلاق الجولة لكن الهزيمة أمام حامل اللقب، الذي تقدم من المركز الثالث إلى الثاني بهذا الانتصار، زادت من تفوق إيفرجراند على ملاحقيه.



وبدا قوانجتشو في طريقه لانتصار سهل بعد هدفين من إيلكسون وباولينيو في أول 19 دقيقة لكن الكاميروني جون ماري قلص الفارق مع تبقي ست دقائق على نهاية الشوط الأول.



وأعاد إيلكسون الفارق إلى هدفين في بداية الشوط الثاني قبل أن يضيف ماري هدفا ثانيا في الوقت المحتسب بدل الضائع لصالح فريق المدرب روبرتو دونادوني المهدد بالهبوط.



وتقدم سيبج أمام بكين عن طريق لي شينجلونج بضربة رأس قبل أن يسجل عادل أحمدوف من هجمة مرتدة ليحسم النقاط الثلاث باستاد العمال مساء السبت.



ويملك قوانغتشو 62 نقطة ويتقدم بثلاث نقاط على سيبج قبل أربع مباريات على نهاية الموسم بينما يأتي بكين في المركز الثالث ولديه 58 نقطة.



وأحرز الإسرائيلي الدولي إيران زهافي هدفه 27 هذا الموسم من ركلة حرة في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن الهدف لم يكن كافيا لينقذ قوانغتشو آر آند إف من الهزيمة 3-1 خارج ملعبه أمام شاندونج.



وغادر تيانجين تيانهاي منطقة الهبوط بفوزه 3-1 على ووهان زال؛ ليتقدم على شينتشن بينما يقبع بكين رينهي في قاع الترتيب بعد هزيمته 1-صفر أمام تيانجين تيدا.