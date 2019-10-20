المجلس الأرثوذكسي اللبناني يطالب حكومة "الحريري" بالاستقالة

أعلن المجلس الأرثوذكسي اللبناني، عن تأييده للمظاهرات الشعبية في بيروت.

وطالب المجلس، في بيان منذ قليل، كافة الوزراء في الحكومة الحلية للاستقالة، داعيًا لتشكيل حكومة كفاءات مصغرة انتقالية.

فيما اكد المتظاهرون أن قرار وقف الاحتجاجات في لبنان يعود للشعب اللبناني فقط، رافضين أي املاءات حزبية تتحدث تدعو لغير ذلك.

من جهة أخرى دعت النقابات العمالية في لبنان لإضراب عام، يبدأ غدا الإثنين.

واستمر توافد آلاف المتظاهرين إلى ساحات العامة في بيروت، الأحد، لليوم الرابع على التوالي، مؤكدين مواصلة احتجاجاتهم في أغلب مناطق ومدن البلاد.

