الأحد 20 أكتوبر 2019 الموافق 21 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

عالم

المجلس الأرثوذكسي اللبناني يطالب حكومة "الحريري" بالاستقالة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:35 م
المجلس الأرثوذكسي
المجلس الأرثوذكسي
آية حسني
طباعة
أعلن المجلس الأرثوذكسي اللبناني، عن تأييده للمظاهرات الشعبية في بيروت.
وطالب المجلس، في بيان منذ قليل، كافة الوزراء في الحكومة الحلية للاستقالة، داعيًا لتشكيل حكومة كفاءات مصغرة انتقالية.
فيما اكد المتظاهرون أن قرار وقف الاحتجاجات في لبنان يعود للشعب اللبناني فقط، رافضين أي املاءات حزبية تتحدث تدعو لغير ذلك.
من جهة أخرى دعت النقابات العمالية في لبنان لإضراب عام، يبدأ غدا الإثنين.
واستمر توافد آلاف المتظاهرين إلى ساحات العامة في بيروت، الأحد، لليوم الرابع على التوالي، مؤكدين مواصلة احتجاجاتهم في أغلب مناطق ومدن البلاد.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

هل تخصم 9 نقاط من الأهلي حال الانسحاب أمام الجونة؟

منذ حوالي 5 ساعات

وكيل "تعليم كفر الشيخ": نستنكر تضخيم واقعة الطفلة "المحبوسة"

منذ حوالي 12 ساعة

السيسي يتفقد الكلية الحربية ويحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد

الآن

أيمن فايز: ظهور ذاتية الفنان في رسم "الأيقونة" نوع من الهرطقة

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على المقاولون وتصدر الدورى مؤقتًا

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

image description

تامر عاشور والليثي وعدوية يشعلون حفل المنارة بحضور جماهيري كبير

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

الأكثر قراءة

رسميا.. اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الجونة والأهلي

المحليات تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

حريق بفندق سياحى فى الغردقة

صور.. مصرع 3 في حادث مأساوي بكفر الشيخ

أيام زمان

اعتناق ليلى مراد للإسلام لحظة آذان الفجر.. تعرف على القصة

شريفة ماهر تزوجت من ستيني في سن الخامسة عشر والسبب "والدها"

"الطين" أنقذ هند رستم من مصير الموت داخل الأسانسير

نجاح الموجي يسخر من الهضبة وأنغام ومحمد فؤاد (فيديو)

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

دراسة: التمارين الرياضية قد تقلل إصابة المدخنين بسرطان الرئة

الوجبات السريعة والمصنعة والتكنولوجيا أسباب لـ "السمنة"

تغير شكل الأصابع مؤشر على الإصابة بأمراض خطيرة

أدوية ارتفاع ضغط الدم تزيد من خطر الانتحار

الرئيس نيوز

سلامة: الأكراد ليسوا موحدين.. والجيش السوري لن يقبل بـ"منطقة آمنة"

المالية: إتاحة 4.4 مليار جنيه للهيئات السلعية والخدمية فى سبتمبر

حمو بيكا يقتحم "الموسيقيين".. والنقابة تحرر محضرا

مدبولي: مصر ستطلب تدخل وسيط دولي في مفاوضات "سد النهضة"

منوعات

دراسة: السيدات أكثر تذكرًا لتفاصيل يوم الزفاف

الآلاف يشاركون في نصف ماراثون دلهي رغم ارتفاع معدلات التلوث

شركة "وبنج" تبدأ توصيل الطلبات للمنازل بالطائرات المسيرة

الإجهاد المزمن قد يلعب دورا فى ارتفاع الضغط بين الأمريكيين السود

كشكول

جامعة سوهاج تختتم بطولتها للسباحة بمشاركة 120 طالبًا

لكل أم.. تعرفي علي الأطعمة الصحية لطفلك المدرسي

"باهي" يجتمع بقيادات التعليم ويناقش مستجدات الأمور التعليمية

"النيلي" يجتمع بطلاب الضبعة النووية الجدد

إسلام سياسي

شرطة "أردوغان" تعتقل 200 مواطن عارضوا غزو سوريا

«روضة النعيم» تبدأ دروس ومحاضرات التصوف بالحسين

بمناسبة موسم "المغال"..صوفية العالم تعلن الزحف المقدس إلى السنغال

العراق يرفض تسلم مقاتلى "داعش" غير المتورطين فى جرائم داخله


زيت وسكر

لماذا سيتم فصل التيار الكهربائى عن قرى بلطيم 3 أيام؟

أسباب نقص نسبة “المغنسيوم” فى الجسم

أسعار الدواجن بنهاية 20-10-2019

جرام الفضة يسجل 9.7 جنيه

مقالات الرأي
عمرو خالد
حين تفوض ربك للحكم فى قضيتك
د. منى حلمى
الحب ليس «قلة أدب» و«قلة حياء»
سيد عبدالقادر
غزو سوريا.. جريمة «الأحمقين»
ماجد حبته
فى انتظار رئيس وإرهابيين جدد!
المزيد

الثقافة

أيمن فايز: ظهور ذاتية الفنان في رسم "الأيقونة" نوع من الهرطقة

بدء المشاركة في مسابقة "تصميم شعار دبي عاصمة الإعلام العربي"

انطلاق الدورة 2 لصالون فنون النسجيات بمكتبة الإسكندرية.. غدًا

جوائز "المواهب الذهبية" في مسرح الجمهورية.. الأربعاء

صفحتنا ع الفيس بوك