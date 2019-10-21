حظك اليوم.. برج الحمل الإثنين 21 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الحمل قالت:

مهنيًا: ينتابك بعض الخوف والحذر نتيجة أمور مبهمة تواجهك، وعليك أن تعرف أنك تتمتع بالسلطة الكافية لإحداث التغييرات.

عاطفيًا: تجد نفسك امام خيارات صعبة، من الأفضل ان تدع الأمور تجري على طبيعتها وأن تقابل السلبيات بروح مرحة، فكر مليًا قبل ان تبني علاقة حب.

صحيًا: صحيًا: خذ قسطًا من الراحة والنوم فذلك ضروري لاستعادة نشاطك وعافيتك وصفاء ذهنك.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.