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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 21 أكتوبر 2019

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:12 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي.

الحمل
مهنيًا: ينتابك بعض الخوف والحذر نتيجة أمور مبهمة تواجهك، وعليك أن تعرف أنك تتمتع بالسلطة الكافية لإحداث التغييرات.
عاطفيًا: تجد نفسك أمام خيارات صعبة، من الأفضل أن تدع الأمور تجري على طبيعتها وأن تقابل السلبيات بروح مرحة، فكر مليًا قبل ان تبني علاقة حب.
صحيًا: خذ قسطًا من الراحة والنوم فذلك ضروري لاستعادة نشاطك وعافيتك وصفاء ذهنك.

الثور
مهنيًا: ربما تترك مكان إقامتك أو عملك، لكي تذهب في أحلام جديدة، وتكون قدرتك على المجابهة قوية، لا تتردد في استثمار أفكارك الرائدة فقد تقودك الى نجاحات غير متوقعة.
عاطفيًا: تستقطب التأييد من بعض الاصدقاء، وخصوصًا لجهة المبادرة إلى تحديد نوع العلاقة مع الشريك، وهذا سيوضح الأمور أكثر.
صحيًا: حسّن مناعتك بتطبيق نظام غذائي صحي غني بالعناصر المفيدة المعززة لمناعة الجسم.

الجوزاء
مهنيًا: تحاط بالأصدقاء والأهل والأحباء، وتتلقى مساعدة تفاجئك، تكسب المال، وتقوم بعمليات مربحة، وتستفيد حتى من أخطاء الآخرينو تشعر أن ساعة المجد قد دقت.
عاطفيًا: يسود جو من عدم الرضى، وتجدك نفسك عاجزًا عن السيطرة على الأمور، تتعامل مع بعض المستجدات بحذر وعدم ثقة.
صحيًا:: تناول البيض المسلوق مع الخبز الكامل الحبوب للحصول على أكبر قدر ممكن من البروتين والمواد المغذية.

السرطان
مهنيًا: شخص مهم ونافذ يخفّف عنك أعباء كثيرة، ويجعلك تحتل أفضل المراتب في مجالك المهني.
عاطفيا: تتبنّى مواقف الشريك المنطقية وتجدها واقعية، وهذا ما يتيح لك فسحة من النقاش المجدي معه.
صحيًا: حاول تعويد جسمك على تناول وجبات مختلفة يوميا من الخضروات والفواكه، العصائر الطازجة تعدّ طريقة مثالية لذلك.

الأسد
مهنيًا: يخيم التوتر على سمائك فتجد نفسك أمام سلسلة متاعب وعراقيل تسبب لك التوتر والضغط، وتمنعك من مواصلة سيرك بسلام.
عاطفيًا: تخيّم على سمائك أجواء لطيفة وإيجابية، لا أجد عرقلة للمساعي، بل بالعكس تمامًا تلاقي دعمًا وتشجيعًا؛ لكن يجب اتخاذ الخطوة وعدم الانزواء.
صحيًا: لن يسرك بكل تأكيد أن تعود إلى الحالة التي كنت تعانيها حتى وقت قريب، لذا بادر إلى الالتزام حتى تجعل أمورك على ما يرام.

العذراء
مهنيًا: تحسّن أوضاعك وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيّف مع كل الأمور.
عاطفيًا: حاول أن يسامحك الحبيب على تصرفك الطائش، ولا سيما إذا كان يدرك تمامًا طيبة قلبك ونياتك الحسنة.
صحيًا: تعمّد الابتعاد قليلًا عن محيطك المعتاد المهني والعائلي، وقم بممارسة نشاطات بدنية متوسطة القوة.

الميزان
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن وضع مهني يحتاج إلى الاهتمام، ما قد يرتب عليك بعض المسؤوليات ويفرض تعليقًا لعمل أو يسبب عرقلة تحتاج إلى حكمة وروية.
عاطفيًا: تلتقي الحب إذا كنت مسافرًا أو رحلة ترفيهية، أو تعرف علاقة عابرة لكنها صاخبة وتؤدي إلى ارتباط جدي.
صحيًا: تتاح لك فرص الاتصال بجماعات فاعلة وربّما تخطّط لسفر بغية الترفيه عن نفسك.

العقرب
مهنيًا: يتحدث المربع الفلكي بين القمر من السرطان الصديق والشمس من الميزان عن خيار يجب أن تقوم به بسرعة وعن التحضير لمستقبل واعد ما يشير إلى تغيير يفرض نفسه.
عاطفيًا: مهما سعى بعضهم للنيل منك أو تشويه صورتك أمام الشريك، فإنّهم لن ينجحوا في مسعاهم لأنك صلب ومتمكن.
صحيًا: حاول أن تسيطر على انفعالاتك وأن تضبط أعصابك قدر المستطاع، ووفّر جهودك للنشاطات المفيدة لصحتك.

القوس
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن وضع مالي متأزم أو طارئ، أو عن نقاش مادي مهم يدور اليوم، وعن خيار حاسم لا بد من أن تقدم عليه.
عاطفيًا: ادعاءات الشريك بالعظمة والتفوق عليك تثير غضبك وتستدعي معالجة حاسمة حتى تجتاز هذا اليوم بسلام.
صحيًا: التوتر الضاغط قد يسبب لك فشلًا او خسارة، فلا تنفعل ولا تسبب لنفسك أزمة صحية.

الجدي
مهنيًا: دافع عن إنجازاتك اليوم ولا تتهاون بها، فالجميع يحاول أن يدفعك إلى مواجهة قرارات صعبة.
عاطفيًا: يثير هذا اليوم المشاعر ويُكسبك هالة كبيرة وجاذبية تمارسها على الجنس الآخر.
صحيًا: أسباب متعددة تجدها وراء الوهن الذي تشعر به لكنها سريعة المعالجة وتزول من دون أن تترك أي آثار على صحتك.

الدلو
مهنيًا: إحم معنوياتك من التراجع والتشاؤم، تستعيد حماستك وجرأتك، وتسمع جوابًا يفرحك كثيرًا لأنه يحمل خبرًا سارًا كنت تنتظره على أحر من الجمر.
عاطفيًا: تستاء من تصرف الشريك وتأخذه على محمل شخصي لتتأزم الأمور، وربما يمنعك لاحقًا كبرياؤك من الاعتذار أو التنازل.
صحيًا: وضعك الصحي بحاجة إلى اهتمام، وكن حذرًا من بعض المنتفعين والمتطفلين.

الحوت
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم أملًا جديدًا بالتحسن، وتقدم عقودًا وترتيبات لمسائل مالية، وتتبادل المعلومات بينك وبين الآخرين.
عاطفيًا: تأخذ خطوة حاسمة بسبب الثقة القوية بالنفس، وتعالج أمورًا عاطفية أو تواجه تحديًا صعبًا، لكنك تتقدم بثبات وتقوم بالواجب عليك.
صحيًا: ممارسة التمارين الرياضية، أو على الأقل المشي نصف ساعة ثلاث مرات أسبوعيًا، من شأنه أن يحسّن صحة الجسد ويُخفّف الضغط النفسي.

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