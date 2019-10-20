محتجون لبنانيون لـ«الدستور »: نطلب «حياة كريمة».. وجميع الطوائف تشارك

رأت سارة حسن، فتاة عشرينية، قررت النزول للتظاهرات احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية المتردية التى يشهدها لبنان، أن ما قالته الحكومة بشأن وجود ضغوط خارجية وقيود دولية تعوق تنفيذ برامج التنمية فى لبنان، ما هو إلا عبث مرفوض من جميع اللبنانيين.

وقالت «حسن»: «ما بدنا إصلاحات اقتصادية الآن.. نريد أن ترحل الحكومة فى أقرب وقت»، مضيفة: «الحديث بشأن إمهال الحكومة أمر مرفوض تمامًا من قبل المتظاهرين.. نحنا اللبنانيين ما بقى فينا نقتنع بهيدا الكلام».

وعن نزول المواطنين اللبنانيين بسبب ضرائب برنامج «واتس آب»، قالت: «الضريبة التى فرضتها الحكومة على واتس آب جعلت المواطن اللبنانى يشعر بالغضب، خاصة أن أساسيات الحياة لم تكن موجودة.. الحكومة شايفة السوشيال ميديا كتير علينا».

وقال بهاء قاسم، أحد المتظاهرين، إن الشعب اللبنانى أصبح موجوعًا ولم يعد المواطن يملك أموالًا كافية ليأكل ويشرب مثل باقى الشعوب، مؤكدًا أن التظاهرات لم تكن بسبب ضريبة «واتس آب» كما أشاع الإعلام اللبنانى الموالى للنظام.

وقال علاء جوردى، عضو بالحزب التقدمى الاشتراكى، إن الشعب خرج بسبب عدم التزام الحكومة بحقوق المواطن المكفولة دستوريًا، مشددًا على أنه «لا توجد مركزية فى تلك المظاهرات، فكل مجموعة تخرج أمام ضيعتها ومدينتها».

وأضاف «جوردى»: «نحن صمدنا فوق الثلاثين عامًا، ولكن ضريبة (واتس آب) كانت الشرارة، فى البداية نزلت مجموعة، وعندما وجدنا أنها كان لها تأثير، نزلت أطياف الشعب جميعًا، سُنة وشيعة ودروز»، وتابع: «الحكومة تشعر بالقلق تجاه ما يحدث ولكننا لن نتراجع، سنفعل كل شىء من أجل القضاء على المجاعة التى يعيشها الفقراء».

وقال أحمد دمج، طالب جامعى، من مدينة صيدا، إنه شارك بالمسيرات بسبب زيادة نسبة البطالة وهجرة العقول وفرض الضرائب والأزمات المعيشية المتكررة.

وأضاف «دمج»: «الهدف الرئيسى ليس الاصطدام بقوات الأمن أو التخريب، ولكن الاحتجاج على الظلم الذى تسببت فيه الحكومة، والذى تسبب فى مجاعة حقيقية»، مؤكدًا: «الظلم لم يفرق بين طائفة وغيرها، فكل الطوائف تحتاج إلى رغيف الخبز وتحلم بحياة كريمة.. كلنا تحت وطأة طبقة سياسية فاسدة بكل أطيافها وألوانها وفئاتها».

وحول خروج هذه المسيرات فى هذا الوقت تحديدًا، قال «دمج»: «عقب الاجتماع الوزارى الأخير الذى خرج بفرض ضرائب جديدة، كان لا بد من وقوف المواطنين ضد تلك الإجراءات والقرارات التى تُحمل المواطن فوق طاقته»، مضيفًا: «التقصير فى إطفاء حرائق جبل لبنان كان من العوامل التى أدت لنزول المواطنين إلى الشارع، فالحياة لم تعد تحتمل زيادة الضرائب وأزمات الوقود والدولار والخبز، والأزمات تنال فقط من الطبقة الفقيرة المعدمة، وطبقة الأغنياء لا تبالى، لبنان أصبح يضم طبقتين، فقراء معدمين، وأغنياء لا يهتمون بنا».

وذكر أن الشعب يطالب بإسقاط السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية حتى نختار من يلبى احتياجاتنا، مختتمًا: «نريد أن نعيش بكرامة وإنسانية بعيدًا عن الطبقة السياسية التى تريد تجويعنا وتركيعنا فى كل مرة».

وقال رئيس بلدية برجا، ريمون حمية، الذى شارك فى التظاهرات: «لبنان يشهد تظاهرات خرج فيها المتظاهرون ليقولوا للسلطة: كفى إذلالًا، فكل القرارات التى كانت تتخذها كل السلطات على مدار سنوات كلها ذل واستخفاف بالمواطنين، وكانت تثقل جيوب السياسيين وليست فى صالح المواطنين».

وأضاف «حمية»، لـ«الدستور»: «عقب فضيحة الحرائق وعدم القدرة على إطفائها جاء قرار الضرائب ليكون القشة التى قصمت ظهر البعير.. طفح الكيل بالمواطنين»، وتابع: «شاركتُ فى التظاهرات بصفتى مواطنًا لبنانيًا يخاف على حقوقه ومستقبل أولاده ومستقبل الشباب، فالأمور باتت تتدهور وتتجه للأسوأ، والحل لم يكن أبدًا فى فرض الضرائب».

وقال: «نزولى كمسئول جاء انطلاقًا من واجبى الذى يحتم علىّ أن أكون وسط المواطنين، لأنهم هم من منحونى ثقتهم وانتخبونى ووضعونى على هذا الكرسى، ومن واجبى مساندة وحماية المسيرات، خصوصًا أن هناك تدخلات من قبل القوات الأمنية فى بعض الأوقات، ولهذا يجب أن نكون بالصفوف الأمامية».

وشدد على أنه: «لا توجد قيادة موحدة للتظاهرات، فالجميع خرج بشكل عفوى بسبب الضغط على المواطنين، وليس بدفع من الأحزاب، وما يحدث يعطينا أملًا فى أن المواطنين قادرون على أن يضغطوا على الحكومة لجعلها تفكر فى أى قرار تتخذه».

وأشار إلى أن الوضع فى لبنان صعب بسبب الطائفية بجانب التدخلات الأجنبية من قبل بعض الدول، مشددًا على أن الهدف الأساسى هو تحسين المعيشة والخدمات، مثل الكهرباء والتعليم والصحة والقضاء على البطالة، لأن هذه الأمور تمس كل مواطن.

وتابع: «الحكومة لم تستطع تلبية طموحات المواطنين حتى الآن.. كان على المسئولين أن يستقيلوا بعد مشاهدة رد فعل الناس ووجودهم بالشوارع، وهذا لم يحدث أبدًا»، مختتمًا: «لا أخشى الفصل أو المساءلة، وأؤكد أن أعداد المتظاهرين فى تزايد، وأن التظاهرات سلمية وحضارية».

وقال درويش حوحو، مدرس متقاعد، يشارك فى التظاهرات: «هذا الحراك شعبى، ونحن نحتج على سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ونستنكر سياسات الحكومات المتتالية، فقد حوّلوا لبنان إلى بلد منهوب مسروق، وما زالوا مستمرين فى التمسك بالسلطة».

وأضاف «حوحو»، لـ«الدستور»: «المطالب معروفة وهى استقالة الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط تتولى إدارة البلاد، ووضع قانون انتخابات جديد وإجراء انتخابات نيابية جديدة تسمح للمواطنين بالتعبير بكل حرية بعيدًا عن الطائفية والمذهبية، وإسقاط كل هذا العهد الذى أوصل لبنان لما هو عليه بعد أن كان قِبلة كل العرب والناس على مستوى العالم».

وواصل: «تعامل الحكومة الحالية مع الأحداث لم يكن مناسبًا، وأثبت أن أعضاءها لا يفهمون ما يريده الشعب، كان عليهم أن يستقيلوا ويعتذروا للشعب»، مضيفًا: «نحن بصدد تقديم اقتراحات، كخارطة طريق لهذا الحراك حتى يصل لأهدافه دون أعمال شغب أو تخريب تستغلها الحكومة لإفشال هذا التحرك الشعبى السلمى الكبير، الذى لم يشهد لبنان مثيلًا له منذ سنوات».

وتابع: «خروج المسيرات فى هذا الوقت جاء بسبب الوضع الاقتصادى الذى وصل لحافة الانهيار»، مشددًا على أن الحكومة تحاول توريط لبنان فى مشكلات إقليمية».

وأعلنت خديجة المعوش، محامية لبنانية، أنها شاركت بالتظاهرات بسبب الظلم والقهر، وقالت: «الشعب جوعان وتعبان وموجوع ولا سلطة تسأل عنه، فهناك غياب كامل للقانون، ولا يعاقبون إلا الفقراء».

وأضافت «المعوش»: «المتظاهرون يتحدثون بلسان كل لبنانى، ومن حقنا أن نعيش من غير ذل وتبعية لأى شخص أو جهة.. نريد أن نعيش بحرية وكرامة، والحل هو تغيير النظام».



