لوسي: الرقص ظلمني.. وأتمنى تقديم أدوار وطنية مثل تحية كاريوكا (حوار)

اختارت «لوسى» الطريق الصعب خلال مشوارها الفنى، فرغم كونها راقصة من طراز مختلف وخاص فإنها اقتحمت أيضًا عالم التمثيل بجناحيه الدرامى والسينمائى، وحققت بصمة وحضورًا فريدًا شهد به أغلب نقاد الفن.

وفى حوارها مع «الدستور»، تكشف لوسى عن كواليس مشاركتها فى فيلمها الجديد «ورقة جمعية» الذى تجسد فيه شخصية مختلفة تعكس الطابع الأصيل للمرأة المصرية، كما تتحدث عن آرائها فى انتشار ظاهرة الراقصات الأجنبيات، وغيرها من تفاصيل مسيرتها الفنية.



■ بداية.. ما الذى جذبك فى فيلم «ورقة جمعية»؟

- عدة أسباب أهمها السيناريو الذى يتضمن أحداثًا واقعية، تحمل رسالة هادفة، وترصد طريقة تعامل الناس مع بعضهم بعضًا بحب وتبادل واحترام، خاصة فى الحارة الشعبية، حيث تجمع مواطنيها مشاعر صادقة و«جدعنة» تدفعهم لمساندة بعضهم فى العسر واليسر، كما تنصح الأحداث الشباب باستثمار طاقاتهم داخل بلادهم دون اللجوء للهجرة، فى إطار تشويقى درامى، ودون إسفاف أو ابتذال.

■ ماذا عن دورك فى العمل؟

- أقدم خلال العمل شخصية «أم عبدالله»، المرأة الودودة التى تحب الخير لكل من يعيشون حولها، وتسعى لحل مشكلات الجميع، فى إطار اجتماعى تشويقى، يبرز حياة «الست المصرية الأصيلة»، وعلاقتها بجيرانها التى لا يشوبها أى مشكلات أو خلافات.

وشخصية «أم عبدالله» تجسد مصر بشكل عام، فهى إنسانة صبورة متكاتفة ومتعاطفة مع غيرها رغم أزماتها ودموعها، فبيتها نظيف، وكل الشخصيات التى تتعامل معها تتسم بالنظافة رغم فقرها.

والشخصية تجسد أيضًا الشعب المتعاون والمحب و«الجدع» والحريص على التكاتف، الذى يتمنى الخير لأبنائه ويدعو لهم بالتوفيق والنجاح، ويعبر عن أهل الحارة الشعبية بشبابها الذين تعاونوا فى تنظيف الشوارع فى أثناء الفوضى، بما يعكس طبيعة هذا البلد دون استغلال أو تخريب باسم الدين أو ادعاء أخلاق وفضيلة.

■ ألم تتخوفى من المشاركة مع فريق معظمه من الممثلين الجدد؟

- لم أتخوف، فلا بد من المجازفة والتغيير لتجربة أفكار ورؤية جديدة، بالتعاون مع الشباب الموهوبين، لكن بشرط أن تكون لديهم القدرة على الإبداع، وأن يتمكنوا من إخراج عمل هادف.

فى الفن كل شىء متاح لصناعة تجربة فريدة، حتى لو كان ذلك عن طريق فريق كله من الشرائح العمرية الشابة، شريطة أن يكون العمل محملًا برسالة هادفة تصل إلى الجمهور بشكل يسير.

كما أن التعاون مع الشباب بالنسبة لى له فائدة كبيرة، تتمثل فى إعطائهم الفرصة على اكتشاف مواهبهم، وتنميتها عبر الاحتكاك بمن هم أكبر سنًا، وهو ما تحقق فى هذا العمل الذى يخوض صناعه، مدير التصوير والمخرج والمنتج، أولى تجاربهم السينمائية، إضافة إلى وجود بعض الممثلين الشباب الذين يظهرون للمرة الأولى خلال عمل سينمائى.

■ هل واجهتك صعوبات أثناء التصوير؟

- بصراحة لم تواجهنى أى صعوبات باستثناء الإرهاق، بسبب استمرار التصوير ساعات طويلة، لكن روح التعاون بين فريق العمل هونت ذلك، خاصة مع المخرج أحمد البابلى المتمكن، الذى يعى ما يفعله جيدًا، رغم أنها تجربته الأولى فى عالم الإخراج، كما أحسست بارتياح كبير بسبب عدم استخدام «المكياج» نهائيًا طوال مشاهدى فى الفيلم، فلم تتطلب الشخصية أى نوع من المساحيق التى تستهلك البشرة، وهو نمط سائد فى السينما الأمريكية حاليًا، حيث يظهر الممثلون الأجانب دائمًا على طبيعتهم.

■ ما المعايير التى تختارين على أساسها أدوارك؟

- الورق الجيد يخطفنى، وحينها لا أضع شروطًا للمشاركة، وكذلك الشخصية التى تشبهنى فى جزء كبير منى، إضافة إلى فريق العمل، فالمخرج المجتهد والمبدع يتضح لى من أول جلسة عمل، وكذلك الشركة المنتجة الصادقة.

وأرفض تمامًا الأدوار المبتذلة التى تأتينى من أشخاص مجهولين، وهذا ما حدث عندما عُرضت على المشاركة فى فيلم «البر التانى»، إذ رفضتها دون تفكير بعدما علمت أن منتجه وبطله شخص مُدعٍ، يدعى «محمد على»، الذى لا يصلح لأن يكون ممثلًا أو حتى منتجًا.

■ ماذا عن الموسم الثالث من مسلسل «البيت الكبير»؟

- تعاقدت رسميًا عليه، وبدأنا التحضير له بعد فترة قصيرة من عرض الجزء الثانى، وعقدنا جلسات عمل، ووجدنا أن المؤلف فى استطاعته أن يمد أحداثه دون مماطلة أو ملل.

والشخصيات لها أبعاد أخرى وتغييرات يشهدها الجزء الثالث، ما يزيد من الإثارة والتشويق للمُشاهد، بعدما حقق الجزآن الأول والثانى نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، على أن ينطلق التصوير خلال الفترة المقبلة.

■ هل هناك دور ندمتِ على تقديمه؟

- لم أندم على تقديم أى شخصية فى مشوارى الفنى، لكن من الممكن أن أندم على التعاون مع بعض الأشخاص وصناع الأعمال، وهذا حدث فى مسلسل واحد فقط قدمته منذ سنوات وندمت بعد عرضه وهو «مذكرات سيئة السمعة»، رغم أن دورى كان جيدًا والنقاد أشادوا به، لكن تعرضت للظلم فيه حين فوجئت بقص عدد كبير من مشاهدى لصالح فنانة بعينها.

■ هل مهنتك كراقصة شرقية منعتك من المشاركة فى أعمال وطنية؟

- بالطبع.. أنا أسعى للمشاركة فى الأعمال الفنية الوطنية سواء أكانت دراما أم سينما، وليس فى هذه الفترة فقط وإنما منذ دخولى الساحة الفنية، لكن الرقص الشرقى ظلمنى على مستوى الفن والمستوى الإنسانى كذلك، بسبب تشويه صورة الراقصة فى الأعمال الفنية وفى نظر المجتمع بالكامل، فدائمًا ما تظهر فى شخصية «خرابة البيوت» وتخطف الأزواج من زوجاتهم، وهذا ما يثير استيائى واستفزازى، لأن أى مهنة دائمًا بها الصالح والطالح.

وللأسف الراقصة مرتبطة فى أذهان الجمهور بأنها «عديمة الأخلاق»، لذلك أطالب صناع الفن المصرى بتغيير هذه الفكرة فى أعمالهم المقبلة، وأتمنى أن أظهر كراقصة لكن من خلال أدوار تعكس روح المقاومة والوطنية والدفاع، مثلما فعلت الفنانة تحية كاريوكا التى كانت لها أدوار هادفة، والشىء الأكيد بالنسبة لى أن فن الرقص الشرقى محترم.

■ إذن.. أنت تتهمين المنتجين بتشويه صورة الراقصة؟

- بالطبع، ومهنتى كراقصة ليست لها علاقة بالتمثيل، فالتمثيل بالنسبة لى موهبة، والرقص نوع آخر من المواهب، وعندما عرض على دور «حمدية» فى مسلسل «ليالى الحلمية» اعترض المخرج أسامة أنور عكاشة، وقال إننى غير قادرة على تجسيد هذا الدور لمجرد أننى راقصة فقط من وجهة نظره، لكننى تمسكت بتقديم الدور، وفاجأه كثيرًا وأشاد به الكثيرون بعد عرضه.

كذلك دور «أنوار» فى مسلسل «أرابيسك»، وأنا أريد من صناع الفن ألا يقيدونى فى أدوار معينة، فالفنان قادر على تقديم أى دور كان، ولم أقدم دورًا يشبه آخر خلال مسيرتى الفنية.

■ ما سبب انتشار الراقصات الأجنبيات فى مصر؟

- الأجنبيات هن من بدأن الرقص الشرقى فى مصر، بطبيعة معيشتهن معنا خلال حقبة معينة، فكُن على علم بعاداتنا وتقاليدنا، لكن فى العصر الحديث نجد أن الراقصات الأجنبيات الجدد لسن على علم بهذه العادات ولا بثقافة المجتمع العربى، وهن يرين أن بدل الرقص الشرقى العارية ليست مثيرة، بعكس الراقصات المصريات اللاتى على علم بقواعد ارتداء البدلة دون ابتذال، لذلك قررت المصنفات الفنية وضع شرط ارتداء «شورت» أسفل بدلة الرقص، كما أن أسعار الراقصات الأجنبيات أقل من المصريات، ما يجعل منظمى الحفلات يستسهلون ويلجأون إليهن.

■ أى من الراقصات المصريات الجديدات تفضلين؟

- الراقصة «سهر» من المصريات اللاتى أعشق رقصهن، ورشحتها أيضًا للمشاركة فى «أم عبدالله»، ورحبت بهذا دون مقابل مادى، وقدمت لها النصائح اللازمة التى اتخذتها بعين الاعتبار، وأراها راقصة محترفة ومتمكنة، لكنها لم تأخذ حقها بسبب انتشار ظاهرة الراقصات الأجنبيات.

