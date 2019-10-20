الديهي يوجه رسالة لـ"السقا ورمضان" بسبب مقتل محمود البنا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المكونات الدرامية والسينما والمسلسلات التي دخلت مصر خلال السنوات القليلة الماضية، أثرت سلبًا على الشباب.



ولفت خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten"، إلى أنه في حوار مع نور الشريف عام 2007، قال إنهم أذوا المجتمع دون أن يدروا عندما قدموا نماذج لكي يتلاشاها الناس، لكن فوجئوا بالناس تقلدها.



وأضاف: "محموج البنا دمه في رقبة صناع الدراما والمسلسلات التي تنقل صورة سيئة يقلدها الشباب والأولاد، نماذج عبده موتة، وإبراهيم الأبيض، والأسطورة".



ووجه "الديهي"، رسالة لمحمد رمضان وأحمد السقا، قائلًا: "هل هذه النوعية من المسلسلات تربي مجتمعًا وجيلًا وأسرة؟ محمد رمضان نجم وموهوب، وما زال ينفع يقدم للمجتمع ما يفيده، لكن البلطجة والسيف والسينج، مشاهد يجب أن تنتهي".



وقررت محكمة جنايات الطفل، بمجمع محاكم شبين الكوم، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين بتهمة قتل محمود البنا المعروف باسم "شهيد الشهامة"، لجلسة 27 أكتوبر الجاري.



كان نضال مندور، محامي أسرة محمود البنا المعروف باسم "شهيد الشهامة" بالمنوفية، قد طالب هيئة المحكمة التصريح له باستخراج شهادات من مصلحة الأحوال المدنية، للتأكّد من سن المتهم محمد راجح، وباقى المتهمين فى قضية قتل نجل موكله محمود البنا.