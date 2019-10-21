التنمية المحلية: دعم مشروعات الشباب تمهيدا للقضاء على البطالة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن المحافظات تعمل على تقديم كافة التسهيلات للشباب، لدعم مشروعاتهم الصغيرة والمتناهية الصغر؛ بهدف مواجهة البطالة، تمهيدًا للقضاء عليها.



وأضاف "قاسم"، في تصريح لـ"الدستور"، أنه تم منح بعض التراخيص لعدد من الشباب بشأن عربات الطعام المتنقلة، في المحافظات، مؤكدًا أن التجربة نجحت بالفعل، كما حدث في محافظة الجيزة، خلال افتتاح مشروعات "شارع مصر" و"٣٠٦" بالدقي ومصر الجديدة والشيراتون والكورنيش بالإسكندرية.



وأِوضح أن اختصاص كل محافظة بمنح تراخيص العربات المتنقلة حسب طبيعة كل إقليم، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من وضع الضوابط والإجراءات المطلوبة وكل محافظة عليها التنفيذ بشأن منح تراخيص العربات المتنقلة والثابتة وفق الاشتراطات المطلوبة.