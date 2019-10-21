صور.. كواليس تصوير محمد رمضان لأغنية "السلطان"

نشر الممثل محمد رمضان كواليس تصوير الرسمية كليبه الجديد "السلطان" عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وانتهى محمد رمضان مؤخرًا من تصوير كليب "السلطان"، والمقرر عرضه خلال الأيام المقبلة، والمرجح له أن تكون في نهاية الأسبوع.



يذكر أن الفنان محمد رمضان طرح مؤخرًا كليب "هما عايزينها فوضى"، من إخراج ياسر سامي، والأغنية من كلمات وألحان فرغلي بلاكس، كما كسر الكليب حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة منذ طرحه عبر موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب".