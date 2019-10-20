"مسرح مصر" يشارك في موسم الرياض (صور)

وصل الفنان أشرف عبدالباقي، وفريق "مسرح مصر"، اليوم الأحد للمشاركة في فعاليات موسم الرياض.



ونشر أشرف عبدالباقي، صور له رفقة الفرقة من داخل الطائرة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، وعلق عليها قائلًا: "هلا هلا أهل السعودية وصلنا ومتحمسين جدًا لموسم الرياض! ومستنيين نشوفكوا في عروض مسرح مصر في السعودية".



ومن المقرر أن يعرض فريق مسرح مصر أولى عروضه المسرحية في الفترة من ٢٤ أكتوبر حتى ٢٧ من الشهر نفسه.



وفرقة مسرح مصر، يشارك في بطولتها كلا من: على ربيع، ومحمد عبدالرحمن، وحمدي الميرغني، ومصطفى خاطر، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وكريم عفيفي، ودينا محسن" ويزو"، ومحمد أنور، مهندس الديكور محمود سامي، والأزياء هالة الزهوي، ومدير الفرقة حسن نجيب، والعروض من إخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد، وإنتاج صادق الصباح.