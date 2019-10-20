تعادل روما مع سامبدوريا سلبًا في الدوري الإيطالي

سيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة روما مع مضيفه سامبدوريا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في الجولة الثامنة من عمر الدوري الإيطالي.



التعادل منح كل فريق نقطة، ليرتفع رصيد روما إلى 13 نقطة في المركز السادس، كما ارتفع رصيد سامبدوريا إلى 4 نقاط في المركز العشرين والأخير.



وفي مباراة أخرى، أقيمت في نفس التوقيت بالجولة ذاتها، فاز أودينيزي على تورينو بهدف دون رد، سجله اللاعب ستيفانو أوكاكا في الدقيقة 42، ليرتفع رصيد أودينيزي إلى 10 نقاط في المركز العاشر، بفارق الأهداف فقط خلف تورينو صاحب المركز التاسع.