مانشستر سيتي يضع خطته لحماية سترلينج من ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن مانشستر سيتي يجهز عرضًا ضخمًا لتجديد عقد نجمه الإنجليزي رحيم سترلينج، خوفًا من اهتمام ريال مدريد.



وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن السيتي سيمنح سترلينج 450 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، من أجل إثنائه عن التفكير في أي عروض مقدمة من ريال مدريد.



وينتهي عقد سترلينج (24 عامًا) مع السيتيزنس بنهاية موسم 20222023، أي بعد 3 مواسم، لكن تمديده بات هدفًا أوليًا للإدارة الإماراتية، وبيب جوارديولا المدير الفني.



وكان سترلينج قد جدد عقده مع مانشستر سيتي في نوفمبر 2018، ليتقاضى 280 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، لكنه أكد بالفعل طموحه للعب في الخارج.



ويستعد مانشستر سيتي لجعل سترلينج اللاعب الأكثر تقاضيًا أجرًا في البريميرليج، لضمان عدم التفكير في الرحيل عن ملعب الاتحاد، حيث يعتبر أحد أهم أوراق بيب جوارديولا.