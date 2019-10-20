"يونايتد" يوقع الهدف الأول في شباك ليفربول

استطاع فريق مانشستر يونايتد الانجليزي، إحراز الهدف الأول في شباك نظيره ليفربول، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.



وتم توقيع الهدف بقدم ماركوس راشفورد في الدقيقة 36 من عمر اللقاء.



وأرسل دانييل جس تمريرة عرضية سحرية أسكنها راشفود في شباك أليسون بيكر معلنا تقدم اليونايتد.



وشهد تشكيل ليفربول عدم مشاركة محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف ليفربول في اللقاء كما لا يتواجد على دكة بدلاء الريدز.