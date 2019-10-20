راغب علامة: الشعب اللبناني انفجر فرحًا

قال الفنان اللبناني راغب علامة، إن الثورة التي يشهدها لبنان خلال الوقت الحالي تعد هي الأكبر في تاريخه.



واضاف خلال تغريده عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "على الرغم من أنها أكبر ثورة حقيقية في تاريخ لبنان.. إلا أنك تشعر في شوارع بيروت بفرحة عيد إنساني إجتماعي بإمتياز.. الشعب فعلآ انفجر فرحا لأنه على أبواب القضاء على الفساد".



وكانت لبنان قد شهدت على مدار الأيام الماضية، خروج عدد كبير من النتظاهرين في كافة شوارعها وذلك للمطالبة بالقضاء على الفساد واستقالة الحكومة والإصلاح الإقتصادي.



وشارك عدد كبير من النجوم في المظاهرات ومنهم الفنانة نادين نسيب نجيم، ونادين الراسي، وماجي بوغصن، وكارمن لبس، ومايا دياب، وأمل حجازي، وراغب علامة، وسعد رمضان، والإعلامي نيشان، والإعلامي وسام بريدي، وغيرهم من النجوم.