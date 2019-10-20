بعد اقتحامها.. "الموسيقيين" تحرر محضرًا ضد حمو بيكا

قال علاء عامر المستشار القانونى لنقابة المهن الموسيقية، إن نقابة الموسيقيين قد أوقفت منذ فترة حمو بيكا، بسبب عدم نيله عضوية النقابة.



وأشار "عامر" في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن نقابة الموسيقيين حررت محضرا بواسطة محامي النقابة، على أن يتم حسابه على هذا الموقف خلال الفترة المقبلة بشكل واضح.



ونشر المؤدي الشعبي حمو بيكا فيديو على حسابه على "فيسبوك" ظهر فيه داخل أروقة نقابة الموسيقيين، وهو يصيح ويهدد فيه بتحطيم مقر النقابة في حالة عدم حصوله على عضويتها.



وادعى حمو بيكا على أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين بأقوال مجرمة في قانون العقوبات، وكان ذلك بسبب رفض نقابة الموسيقيين التصريح له بالغناء في حفل بمدينة دمياط وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل.