الرئيس السيسي يوجه بتطوير الصناعات اليدوية والحرف التراثية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة النهوض بالصناعات الحرفية بكل محافظات الجمهورية، ورفع كفاءتها حتى تتناسب مع احتياجات السوق، لا سيما في ظل التوجه الحالي للدولة لرعاية الصناعات الصغيرة، مع إيلاء الأولوية للمحافظات التي تتمتع بميزة نسبية في هذا الصدد، على اعتبار القدرة التنافسية المتميزة لمنتجاتها التراثية والحرفية في الأسواق الداخلية والخارجية، وتوفر الخبرة والمهارة اللازمة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي، اليوم الأحد، مع محافظ المنوفية اللواء سعيد عباس.



وتناول الاجتماع متابعة جهود تطوير الصناعات اليدوية والحرف التراثية بمحافظة المنوفية، حيث عرض المحافظ في هذا الإطار نماذج من منتجات تلك الصناعات والحرف، إلى جانب استعراض البيانات الخاصة بالبنية التحتية والورش والقوى العاملة التي تمتهن الصناعات اليدوية والحرف التراثية بالمنوفية، فضلًا عن جهود المحافظة في هذا الإطار لدعم الصناعات والحرف بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال الاستعانة بالخبرات المختلفة وإقامة عدد من المعارض الداخلية.



ووجه الرئيس السيسي، بمتابعة تنفيذ الخطط والمشروعات المخصصة للصناعات اليدوية والتراثية، بالإضافة إلى تعظيم الاهتمام بالتأهيل والتدريب الحرفي، والعمل على رفع مستوى البنية التحتية ذات الصلة، إلى جانب اتباع أحدث الطرق التسويقية للترويج لتلك المنتجات، وكذا تكثيف حملات التوعية لنشر ثقافة تشجيع المنتج التراثي الحرفي.