بريستول سيتي الإنجليزي يحقق في واقعة السلوك العنصري

يحقق نادي بريستول سيتي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم في مزاعم تتعلق بهتافات عنصرية من جماهيره خلال خسارته 3-صفر خارج ملعبه أمام لوتون تاون أمس السبت.



وحدثت الواقعة في اليوم نفسه الذي توقفت فيه مباراة هارينجي بورو ضد يوفيل تاون في الدور التمهيدي الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي بسبب اهانات عنصرية وجهت إلى لاعبي هارينجي.



وقال بريستول في بيان بموقعه على الإنترنت اليوم الأحد "بريستول سيتي نادي عائلة ويرحب بالتنوع... يدين النادي أي نوع من الإهانات أو الألفاظ العنصرية.



"سيتم اتخاذ إجراء ضد أي شخص يتصرف بطريقة عنصرية في مباراة لبريستول سيتي ويكون اشترى تذكرته أو بطاقته الموسمية عن طريق النادي، بالإضافة لإبلاغ السلطات المختصة عنه".



وقال لوتون إنه يساند أي تحقيق يجريه بريستول سيتي والسلطات.