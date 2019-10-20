بعد اقتحامه نقابة الموسيقيين.. حمو بيكا: "لا أعترف بهاني شاكر"

اقتحم المطرب الشعبي حمو بيكا مقر نقابة المهن الموسيقية، مطالبا بالحصول على عضوية النقابة، ومتسائلا في الوقت نفسه عن سبب منعه من الغناء، ووقف حفلته التي كان مقررا لها نهاية الشهر الجاري، وصاح "بيكا" داخل أروقة النقابة مؤكدا أنه لا يعترف بفن هاني شاكر.



ونشر حمو بيكا فيديو له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ظهر فيه وهو يهاجم نقيب الموسيقيين هاني شاكر، مهددا بتحطيم مبنى النقابة في حال عدم حصوله على عضوية النقابة، وألمح إلى أن بعض الأشخاص طلبوا منه مبالغ مالية 300 و400 ألف جنيه حتى يتمكن من دخول نقابة الموسيقيين.



وأفادت نقابة المهن الموسيقية أن المدعو حمو بيكا سبق أن دخل لجنة اختبار عضويات برئاسة الموسيقار حلمي بكر، ورأت اللجنة عدم صلاحية حمو بيكا للغناء، وأصدرت النقابة قرارا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء ومن بينهم حمو بيكا، وهذا المنع في إطار دور النقابة في الارتقاء بالذوق العام ومنع الإسفاف والتردي والألفاظ التي تخدش الحياء العام.



وقد اتخذت النقابة الإجراءات القانونية ضد حمو بيكا بالتهديد بالبلطجة والادعاء كذبا على أعضاء المجلس.