التحقيق مع متهم بالنصب على المواطنين بزعم "الهجرة"

تجري نيابة الشئون المالية والتجارية، التحقيق مع متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم؛ بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد.



قام عدد من المواطنين بتقديم بلاغات ضد المتهم، مدعين قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج، واستولى منهم على مبالغ مالية من خلال شركة؛ لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية، واتخاذها مسرحًا لمزاولة نشاطه.



وأكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو في حقه بالنصب والاحتيال على المبلغين، والعديد من المواطنين بزعم مقدرته على معاونتهم في الحصول على تأشيرات وعقود عمل بدول أجنبية، وقيامه بالإعلان عن نشاطه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت، وضبط بحوزة المتهم كمية من الاستمارات بأسماء أشخاص مختلفة من راغبي العمل بالداخل والخارج.