الأحد 20 أكتوبر 2019 الموافق 21 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

سياسي

البرلمان يوافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:29 م
جريدة الدستور
السيد السعدني
طباعة
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مجموع مواد على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وأحال المجلس مشروع القانون لمجلس الدولة لمراجعته.

ونصت (المادة الأولى) من مشروع القانون على "يستبدل بنص المادة (293) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، النص الآتي: كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع لمدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمس آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال".

ونصت المادة ذاتها على أن "وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين".

كما نصت (المادة الثانية) على أن "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 11 دقيقة

لا يصلح للغناء.. نتيجة اختبارات حمو بيكا بنقابة الموسيقيين

منذ حوالي 4 ساعات

صور.. مصرع 3 في حادث مأساوي بكفر الشيخ

منذ حوالي 9 ساعات

أشهر في وجهه "المطواة".. شهود واقعة "شهيد الشهامة" يكشفون التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على المقاولون وتصدر الدورى مؤقتًا

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

image description

تامر عاشور والليثي وعدوية يشعلون حفل المنارة بحضور جماهيري كبير

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

الأكثر قراءة

رسميا.. اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الجونة والأهلي

"اتحاد الصناعات" يكشف حقيقة إلغاء الإعفاءات الجمركية

المحليات تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

لا يصلح للغناء.. نتيجة اختبارات حمو بيكا بنقابة الموسيقيين

أيام زمان

اعتناق ليلى مراد للإسلام لحظة آذان الفجر.. تعرف على القصة

شريفة ماهر تزوجت من ستيني في سن الخامسة عشر والسبب "والدها"

"الطين" أنقذ هند رستم من مصير الموت داخل الأسانسير

نجاح الموجي يسخر من الهضبة وأنغام ومحمد فؤاد (فيديو)

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

دراسة: التمارين الرياضية قد تقلل إصابة المدخنين بسرطان الرئة

الوجبات السريعة والمصنعة والتكنولوجيا أسباب لـ "السمنة"

تغير شكل الأصابع مؤشر على الإصابة بأمراض خطيرة

أدوية ارتفاع ضغط الدم تزيد من خطر الانتحار

الرئيس نيوز

«رياضة النواب» تبحث مع أشرف صبحي ملف تطوير مراكز الشباب

مصرع وإصابة 6 جنود أمريكيين في ولاية جورجيا

الأرصاد: حالة من "عدم الاستقرار" في الأحوال الجوية تبدأ غدًا

تأجيل دعوى قضائية تطالب بتقنين «الطلاق الشفوي» لـ1 فبراير

منوعات

دراسة: السيدات أكثر تذكرًا لتفاصيل يوم الزفاف

الآلاف يشاركون في نصف ماراثون دلهي رغم ارتفاع معدلات التلوث

شركة "وبنج" تبدأ توصيل الطلبات للمنازل بالطائرات المسيرة

الإجهاد المزمن قد يلعب دورا فى ارتفاع الضغط بين الأمريكيين السود

كشكول

بعد شكاوى الزحام.."المحرصاوى" يتفقد المدينة الجامعية للطالبات

رسميًا.. بدء الدراسة بمعاهد العلوم الفنية بجامعة الأزهر

الأكاديمية المهنية تعلن عن ترقيات جديدة للمعلمين

"المدارس اليابانية" تصدر بياناُ هاما حول الالتهاب السحائي

إسلام سياسي

العراق يرفض تسلم مقاتلى "داعش" غير المتورطين فى جرائم داخله

"أمان" ينفرد بنشر قصة نصب جديدة داخل صفوف الإخوان بتركيا

مخطط إخواني جديد لإشعال "ثورة التكاتك" في مصر

تفاصيل جديدة عن فضائح وفساد رئيس الوزراء القطري السابق


زيت وسكر

تجريع 13 ألف مواطنًا فى الحملة  ضد البلهارسيا ببنى سويف

“أوقاف الإسكندرية” تتسلم 4 طن لحوم أضحية لتوزيعها لمستحقيها

نائب وزير الكهرباء يتوجه لدبى للمشاركة الدورة 21 لمعرض “ويتيكس”

إحالة 43موظًا بمدينة الطود بالأقصر للتحقيق.. لهذا السبب!!

مقالات الرأي
د. منى حلمى
الحب ليس «قلة أدب» و«قلة حياء»
سيد عبدالقادر
غزو سوريا.. جريمة «الأحمقين»
ماجد حبته
فى انتظار رئيس وإرهابيين جدد!
د.أحمد الخميسى
خلود اللحظات العابرة
المزيد

الثقافة

أيمن فايز: ظهور ذاتية الفنان في رسم "الأيقونة" نوع من الهرطقة

انطلاق الدورة 2 لصالون فنون النسجيات بمكتبة الإسكندرية.. غدًا

جوائز "المواهب الذهبية" في مسرح الجمهورية.. الأربعاء

ابتداءً من الغد.. مراكز الإبداع تستضيف ورش "المسرح الجامعي"

صفحتنا ع الفيس بوك