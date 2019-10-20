يلا شوت PLuS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:21 م
جريدة الدستور
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يلتقى ايوم العملاقي ليفربول الانجليزي المحترف لدي صفوفه االنجم المصري محمد صلاح ونظيره مانشستر يونايتد فى أولد ترافورد يوم غد الأحد متطلعًا للاستمرار في البداية المثالية للفريق في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز التي شهدت فوز الريدز في ثماني مباريات متتالية.

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ولم يتاكد حتي الان المدير الفني للفريق يورجن كلوب من مدى إمكانية مشاركة أليسون بيكر وجويل ماتيب ومحمد صلاح لمواجهة ليفربول مع مانشستر يونايتد.


يحتل فريق الريدز صدارة جدول الترتيب بفارق ثمان نقاط قبل استئناف المنافسات هذا الأسبوع، وسيساوي الرقم القياسي في تحقيق أكبر عدد من الانتصارات المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز (18) في حالة فوزه على مانشستر يونايتد.


عانى المنافس يونايتد من بداية متباينة النتائج في المراحل الافتتاحية من موسم 2019-20 حيث، جمعوا تسع نقاط من مبارياتهم الثمانية في الدوري.


يتصدر ماجواير احصائيات فريقه الدفاعية هذا الموسم من حيث منع الكرات(5)، التشتيت(31) والتشتيت بالرأس (21).


وكان فيرمينو، في الوقت نفسه، مؤثرا بشكل كبير لمتصدر الترتيب.


سجل أفضل لاعب في ليفربول لشهر سبتمبر ثلاث مرات وصنع ثلاث تمريرات حاسمة، في حين أن ترينت أليكساندر-آرنولد فقط من بين زملائه في الفريق يمكنه أن يعادل عدد الفرص الكبيرة التي تم صنعها بسبع فرص.


تميل المباريات بين مانشستر يونايتد وليفربول إلى المنافسة الشديدة، ويمكن أن تكون السيطرة على منطقة خط الوسط في مثل هذه المباريات محورية.


لذلك، ستكون المواجهة بين سكوت ماكتوميناي وجورجينيو فينالدوم حاسمة في مباراة الأحد.
اختير ماكتوميناي أحسن لاعب في يونايتد لشهر سبتمبر وسجل أول هدف له في الدوري الممتاز هذا الموسم في التعادل 1-1 مع أرسنال.


أظهر اللاعب الاسكتلندي البالغ من العمر 22 عامًا، والذي يشارك مع القائد أندي روبرتسون على المستوى الدولي، حضوراً جادًا في خط وسط يونايتد، وتظهر أهميته بالنسبة لسولشاير من خلال حقيقة أنه بدأ جميع المباريات الثمانية لفريقه هذا الموسم.


شارك فينالدوم أيضًا في الدوري بشكل ثابت حيث، بدأ الهولندي في كل مباريات ليفربول الثمانية التي انتهت بالفوز على التوالي.


يتمركز اللاعب الهولندي على يسار خط وسط فريق الريدز، سجل فينالدوم هدف الفوز الحاسم على شيفيلد يونايتد الشهر الماضي ويعود إلى فريقه بعد أن سجل هدفين في فوز هولندا 2-1 على بيلاروسيا في نهاية الأسبوع الماضي.


ربما كان ضوء يونايتد الساطع حتى الآن في موسم 2019-2020، وصف سولشاير دانييل جيمس بأنه "نموذج للجميع" في فريقه في وقت سابق من الحملة.


وصل الدولي الويلزي جيمس إلى أولد ترافورد من سوانزي سيتي في الصيف وظهر بشكل جيد مع فريقه في الدوري.


وأصبح هداف يونايتد في الدوري برصيد ثلاثة أهداف وبدأ آخر سبعة مباريات أساسيًا في الدوري الممتاز.


مهاجم سريع، بدأ جيمس في مركز الجناح الأيمن، لكنه في الغالب يشارك على جهة اليسار.
وإذا لعب هناك مرة أخرى يوم الأحد، فمن المحتمل أن يواجه المتألق البالغ من العمر 21 عامًا ترينت أليكساندر-آرنولد.


ظهر الظهير الأيمن لفريق ليفربول، الوافد الجديد إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، في كل دقيقة من موسم الدوري الإنجليزي الحالي مع النادي.


ساهم أليكساندر-آرنولد في صناعة هدفين وتسجيل هدف واحد - من ركلة حرة مذهلة أمام تشيلسي الشهر الماضي - وهو أكثر اللاعبين غزارة في تمرير العرضيات حيث، صنع 78 كرة عرضية حتى الآن في 2019-20.


بعد سلسلة رائعة من العروض التي قدمها أبن مدينة ليفربول، استحق الترشيح لجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر، وسيرحب كلوب بأداء أخر مميز دفاعيًا وهجوميًا من الظهير الرائع أمام يونايتد

 

 تشكيلة ليفربول المتوقعة لمواجهة مانشستر يونايتد:

 

حراسة المرمى: أليسون بيكر

 

الدفاع: روبيرتسون – جويل ماتيب – فان دايك – أرنولد

 

الوسط: فاينالدوم – هيندرسون – فابينيو

 

الهجوم: صلاح – ماني – فيرمينيو

 

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة لمواجهة ليفربول :

حراسة المرمى : روميرو

 

خط الدفاع : لينديلوف – هاري ماجواير – بيساكا – أشلي يونج

 

خط الوسط : ماتيتش – خوان ماتا – ماكتوميناي

 

خط الهجوم : جيمس – مارسيال – راشفورد.

 

موعد المباراة :

 

6:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

5:30 مساءاً بتوقيت مصر .

6:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

 

القنوات الناقلة :

 

-  بي ان سبورت 2

Sport TV 1

 

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