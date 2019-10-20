72 لاعبا يشاركون في بطولة المنستير الدولية للتنس

ينظم نادي التنس بالمنستير نسختين من بطولة "المنستير المفتوحة للتنس للرجال"، الأولى من 21 أكتوبر الجاري إلى 27 من نفس الشهر.



وستقام الثانية بداية من يوم 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر المقبل.



وتبلغ قيمة الجوائز المالية لكل بطولة 25 ألف دولار.



وأكد رئيس نادي التنس بالمنستير شهاب بلحاج يوسف على أهمية النسختين حيث يشارك فيهما 72 لاعبا من 23دولة من مختلف القارات.



وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد بحضور رئيسة الاتحاد التونسي للتنس سلمى المولهي: "إن إدارة نادي التنس بالمنستير تبذل جهودا كبيرة من أجل الارتقاء به إلى مراحل متقدمة في تنظيم بطولات دولية من فئة 50 و75 ألف دولار".



وتابع: "يأتي ذلك بعد الخبرة التي حصلنا عليها بتنظيم بطولات دولية للشباب والشابات وأيضا بطولات للرجال من فئة 15ألف دولار والآن من فئة 25 ألف دولار، وهو طموح وهدف يساندنا فيه الاتحاد التونسي للتنس".



من جهتها شددت رئيسة الاتحاد سلمى المولهي في مداخلتها خلال المؤتمر الصحفي على أهمية تنظيم مثل هذه البطولات بتونس من أجل المساهمة في النهوض برياضة التنس.



وقالت: "أشكر إدارة نادي التنس بالمنستير على كل ما تقوم به من أجل الإسهام في الارتقاء باللعبة، وأحيي شجاعته حيث أنه رغم الصعوبات المادية الكبيرة التي تعيشها البلاد فقد أصر على تنظيم بطولتين".



وأكدت أن لديها ثقة كبيرة في لجنة التنظيم وفي نجاح البطولتين.



وزادت: "لقد تضاعف عدد البطولات الدولية التي تحتضنها تونس على مدار العام والذي فاق الـ 50 بطولة وفي ذلك اعتراف ضمني من قبل الاتحاد الدولي للعبة بنجاحنا الكبير في تنظيم البطولات الدولية".

