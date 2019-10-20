سانت إتيان يخطف فوزًا قاتلًا من عقر دار بوردو

انتزع فريق سانت إتيان فوزًا صعبًا من مضيفه بوردو 1 0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



ويدين سانت إتيان بالفضل في هذا الفوز للاعبه دينس بوانجا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء.



ورفع سانت إتيان رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد بوردو عند 15 نقطة في المركز الخامس.

