رسميًا.. السعودية تحسم التأهل لنهائيات كأس آسيا لكرة الصالات

حسم المنتخب السعودي لكرة الصالات تأهله إلى نهائيات كأس آسيا تركمستان 2020، بعد أن تعادل عصر اليوم مع المنتخب العماني 44، في ثالث مباراة بالتصفيات المقامة حاليًا في البحرين.



ورفع الأخضر السعودي رصيده إلى 4 نقاط من فوز على قطر 5 2 والخسارة من لبنان 1 2، والتعادل اليوم الأحد مع منتخب عمان، ليحتل المركز الثاني خلف لبنان متصدر المجموعة الثانية.



وكان منتخب لبنان ضمن التأهل منذ يوم الجمعة الماضي، بعد الفوز على المنتخب السعودي 2 1 ورفع رصيده آنذاك إلى 6 نقاط، واليوم الأحد ضمن صدارة المجموعة قبل خوض مباراة الجولة الثالثة من التصفيات أمام منتخب قطر اليوم الأحد.



ودخل منتخب السعودية مباراة عمان اليوم بفرصتي الفوز أو التعادل ليحسم بطاقة التأهل الثانية لهذه المجموعة، وتضم هذه مجموعة إلى جوار المنتخب السعودي، منتخبات لبنان وعمان وقطر.



وحسب لوائح هذه التصفيات، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات فيما تقام مباراة بين صاحبي المركز الثالث في كل مجموعة، والفائز منهما ينتقل للنهائيات.

