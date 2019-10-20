البحرين تتجاوز فرنسا لربع نهائي كأس العالم العسكري لكرة القدم

تأهل منتخب البحرين العسكري لكرة القدم، اليوم الأحد، إلى دور الثمانية من بطولة العالم المقامة حاليًا في الصين، بعدما فاز على نظيره الفرنسي بنتيجة (3-1).



وتمكن منتخب البحرين من الفوز على منتخب الديوك، وهو الفوز الثاني له في دور المجموعات بعد أن فاز على منتخب البرازيل (1-0) وتعادل مع كوريا الشمالية (2-2)، ليتأهل برصيد 7 نقاط.



وقدم منتخب البحرين بقيادة مدربه البحريني سلمان شريدة أداءً جيدًا في مباراته ضد فرنسا وتمكن من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلهم تياجو من ركلة جزاء وعبدالفتاح بشير وعبدالله مبارك.



وتنتظر البحرين مواجهة قوية دون شك في الدور الثاني ويأمل أن يواصل تألقه والوصول إلى نصف النهائي.