النيابة تحقق مع سيدة صدمت طالبتين في الغردقة

وبدأت نيابة الغردقة، مساء اليوم الأحد، التحقيق مع السيدة قائدة السيارة، المتسببة في حادث صدم طالبتان أثناء عبورهما الشارع، أمام قسم شرطة الغردقة في منطقة حفر الباطن.



وأكد مصدر أمني في مديرية أمن البحر الأحمر، أن السيدة المتهمة بصدم طالبتين بسيارتها أمام قسم شرطة ثان الغردقة، قامت بتسليم نفسها للشرطة، وتحرر محضرًا بالحادث، وإحالتها للنيابة للتحقيق.



كان تلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من قسم شرطة ثان الغردقة بحادث إصابة طالبتين "ص. ا" و"مريم. ط" بمدرسة وليد الجعفري الإعدادية، وكانت صدمتها سيارة مسرعة أثناء عبورهما الشارع أمام قسم شرطة ثان الغردقة.



وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف البحر الأحمر بسيارة إسعاف، وتبين إصابة طالبتين بالمرحلة الإعدادية، وتم نقلهما لمستشفي الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.