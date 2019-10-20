بث مباشر مباريات اليوم بدون تقطيع ||| مباراة ليفربول و مانشستر يونايتد

تُقام مساء اليوم الأحد قمة مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بين فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد في ملعب الأولد ترافورد.





وتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة نجم الريدز محمد صلاح في تلك المباراة بعد تعرضه لإصابة في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي.





بينما تمكن ليفربول من استعادة خدمات الحارس البرازيلي أليسون بعد غيابه خلال المباريات الماضية نظرًا لتعرضه لإصابة قوية في مباراة الجولة الأولى من البريميرليج هذا الموسم أمام نورويتش سيتي.

في حين استعاد مانشستر يونايتد خدمات أنطوني مارسيال وآرون وان بيساكا، ولن يشارك بول بوجبا في اللقاء للإصابة، بينما يتواجد ديفيد دي خيا في قائمة الفريق رغم وجود شكوك حول مشاركته بعد إصابته في مباراة إسبانيا والسويد بتصفيات يورو 2020.





التشكيل المتوقع لليفربول أمام مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: أليسون.





خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد.





خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فينالدوم.





خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو.





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التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام ليفربول:

حراسة المرمى: روميرو.





خط الدفاع: يونج، ماجوير، لينديلوف، بيساكا.





خط الوسط: ماتيتش، ماكتومناي، دانيال جيمس، ماتا، راشفورد.





خط الهجوم: مارسيال.