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مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر كول كورة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:11 م
جريدة الدستور
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يستعد اليوم عملاقي الكرة الانجليزية ليفربول حامل اللقب و المحترف لدي صفوفه النجم المصري نجم منتخب مصر هداف الدوري الانجليزي ونظيره  الكبير مانشستر يونايتد في بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف yalla shoot live ، يستضيف مانشستر يونايتد  manchester-unitedنظيره ليفربول  الكبير liverpool مساء اليوم الأحد 20 أكتوبر 2019 ويحتضن اللقاء  ملعب أولدترفورد، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" .

 يلا شوت NOW موعد مباراة ليفربول القادمة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي يهم كثير مشجعي فريق ليفربول فى مصر و الوطن العربى، خاصة بعد انتقل اللاعب المصرى محمد صلاح من فريق روما الايطالي الى فريق ليفربول الانجليزى وزادت شعبية فريق الريدز، و أصبح الملايين ينتظرون مشاهدة مبارياته فى مختلف البطولات الانجليزية والعالمية، ورغم خسارة ليفربول لقب الدورى الانجليزى فى صراعه مع مانشستر سيتى، إلا أنهم استطاعوا تحقيق لقب دورى أبطال أوروبا، و فى أولى مبارياته الرسمية على كأس الدرع الخيري مع فريق مانشستر سيتى استطاع السيتى خطف الكأس بعد الفوز بضربات الترجيح، وانتهى الوقت الأصلي 1/1، جدير بالذكر أن فريق ليفربول هو الآن فى مقدمة جدول الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".

 

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ويدخل ليفربل اللقاء وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة ويأمل في تحقيق الفوز والحفاظ علي الصدارة ، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الـ 12 بـ 9 نقاط.

 

 

 تشكيلة ليفربول المتوقعة لمواجهة مانشستر يونايتد:

 

حراسة المرمى: أليسون بيكر

 

الدفاع: روبيرتسون – جويل ماتيب – فان دايك – أرنولد

 

الوسط: فاينالدوم – هيندرسون – فابينيو

 

الهجوم: صلاح – ماني – فيرمينيو

 

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة لمواجهة ليفربول :

حراسة المرمى : روميرو

 

خط الدفاع : لينديلوف – هاري ماجواير – بيساكا – أشلي يونج

 

خط الوسط : ماتيتش – خوان ماتا – ماكتوميناي

 

خط الهجوم : جيمس – مارسيال – راشفورد.

 

موعد المباراة :

 

6:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

5:30 مساءاً بتوقيت مصر .

6:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

 

القنوات الناقلة لمبارة ليفربول ومانشيستر يونايتد :

-  بي ان سبورت 2

Sport TV 1

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