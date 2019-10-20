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محافظات

تنفيذي "الوادي الجديد" يوجه بتكثيف حملات إزالة مخلفات النخيل

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:11 م
جريدة الدستور
محمد علي مهدي
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انعقد اليوم الثلاثاء اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الوادي الجديد برئاسة المحافظ الوادي الجديد وبحضور اللواء هشام لطفي مساعد أول وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد واللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بضرورة تكثيف الحملات لإزالة مخلفات النخيل بجميع القرى وتحرير محاضر للمخالفين، ووضع مسافات آمنة بين المزارع والكتل السكنية لحمايتها من مخاطر الحريق في حال حدوثه، مع تعويض المواطنين بأرض بديلة في حال تداخلها مع المنطقة الآمنة.

وشدد المحافظ بسرعة الانتهاء من كشوف تطبيق الحد الأدنى خلال 24 ساعة بجميع المصالح الحكومية وتحويل المتقاعسين للتحقيق.

وكلف محافظ الإقليم مديرية الشئون الصحية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الإفادة بتقرير شهري عن صلاحية مياه الشرب، وذلك بتحليل عينات مياه الشرب بالمعامل المركزية لمختلف القري والمدن للاطمئنان والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتوافر المعايير الصحية بها.

ولحماية أرواح المواطنين من خطر الحوادث، وجه المحافظ بإنارة المناطق المظلمة بمنطقة النقب بطريق الخارجة أسيوط وذلك بتركيب لمبات ليد موفرة ووضع الإرشادات المرورية.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على تخصيص أراضي لإقامة خدمات للمواطنين عليها، حيث تم تخصيص مساحة 1500م2 بالمجان لإنشاء وحدة صحية بقرية المنيرة بمركز الخارجة، وتخصيص 400م2 لإنشاء مكتبين عمل تابعين لمديرية القوى العاملة بواقع 200م2 بقرية الراشدة، و200م2 بقرية غرب الموهوب وذلك لخدمة أبناء القرية والقرى المجاورة.

كما تم تخصيص 200م2 لإقامة مكتب تموين بقرية الراشدة، وتخصيص مساحة 5 فدان بكل من مركزي الداخلة والفرافرة لإقامة مدفن للقمامة بطريقة علمية صحيحة، كما تمت الموافقة على تعديل قرار التخصيص الصادر برقم 384 لسنة 2017 لإقامة مدينة شبابية بمركز الداخلة وذلك بتخصيص 20 فدان بدلا من 11 فدان.

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