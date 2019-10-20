٨٨.٣% من المستفيدين من الدعم إناث

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن نسبة الإناث المستفيدات من برامج الدعم النقدي تبلغ ٨٨.٣% مقابل ١١.٨٧% للذكور، وتحصل محافظة سوهاج على النسبة الأكبر من الدعم النقدي بواقع ١٦% وتليها محافظة أسيوط بنسبة ١٥%.



وأشارت إلى أن الدعم النقدي يقدم للمرأة والعائلة ويشترط على الأسرة إرسال أطفالهم للوحدة الصحية ٣ مرات في السنة ويشترط حضورهم للمدارس، لافتة إلى أن البرنامج يهدف للاستثمار في رأس المال البشرى ويدعم المرأة والأطفال ويشترط الالتزام بالتعليم والصحة، معربة عن فخرها بعدم تسرب أي طفل من أطفال الأسر الأولى بالرعاية والتي تحصل على مساعدات تكافل من التعليم حيث تبلغ نسبة التحاق أبناء هذه الأسر بالتعليم ١٠٠%، وذلك نتيجة ربط الحصول على الدعم بالتزام الأبناء في المدارس.