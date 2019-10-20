استبعاد محمد صلاح من تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد

استبعد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح من تشكيل الفريق خلال مواجهة مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الإنجليزي.



وفضل كلوب استبعاد محمد صلاح من التشكيل الأساسي والاحتياطي للفريق لعدم اكتمال شفاء الدولي المصري من الإصابة التي لحقت به خلال لقاء ليستر سيتي.



وجاء تشكيل ليفربول كالتالي: "أليسون في حراسة المرمى، ألكساندر أرنولد وماتيب وفان دايك وروبرتسون في الدفاع، فابينيو وهندرسون وفاينالدوم في الوسط، ساديو ماني وأوريجي وفيرمينو في الهجوم".



أما مانشستر يونايتد فيبدأ اللقاء بتشكيل مكون من، "دي خيا في حراسة المرمى، فان بيساكا وليندلوف وماجواير وأشلي يونج في الدفاع، توانزيبي وماكتوميناي وفريد في الوسط، جيمس وأندرياس وراشفورد في الهجوم".