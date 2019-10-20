جامعة بني سويف توجه بتوفير خدمات صحية مدعمة للطلاب الوافدين

وجه رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن بسرعة الانتهاء من أعمال التجديد باستراحة وفندق الوافدين بالجامعة طبقًا للجدول الزمني للخطة المعتمدة، مؤكدًا توفير خدمات صحية مدعمة للطلاب الوافدين.



جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الجامعة- اليوم الأحد- لاجتماع اللجنة العليا للوافدين بحضور الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع البحوث.



كما ناقش رئيس الجامعة آليات توفير الخدمة الصحية للطلاب الوافدين بالمركز الطبي التخصصي بالجامعة، وبخصم مدعم من الجامعة، ومناقشة بنود اتفاقية تعاون مع جامعة (سورا كارتا) الإندونيسية، وتفعيل التعاون مع جامعة (دودوما) بتنزانيا.