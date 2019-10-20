الأحد 20 أكتوبر 2019 الموافق 21 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

مباريات

ostora live hd مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت بلس yalla shoot كورة ستار يلا شوت ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر

ostora live hd مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت بلس yalla shoot كورة ستار يلا شوت ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:05 م
جريدة الدستور
طباعة
ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق المباراة المرتقبة التى تجمع بين مانشستر يونايتد وليفربول على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وحرص أولى سولشاير ويورجن كلوب مدربا مانشستر يونايتد وليفربول على إخفاء أوراقهما قبل المباراة المرتقبة، وسط توقعات بحدوث العديد من المفاجآت بعد إعلان التشكيل الأساسى لكلا الفريقين.

وكشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن أولى سولشاير استدعى الحارس الإسباني دى خيا لقائمة مانشستر يونايتد على الرغم من إعلان النادى عبر موقعه الرسمى غياب دى خيا عن المشاركة أمام ليفربول بسبب الإصابة.

واشتكى ديفيد دي خيا من إصابة عضلية خلال مشاركته مع منتخب بلاده إسبانيا ضد السويد، في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020، وكان من المتوقع أن يمتد غيابه لفترة طويلة.

في حين قال سولشاير، فى تصريحات سابقة، "شاهدت إصابة دى خيا فى مباراة السويد وإسبانيا بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، توقعت غيابه حتى التوقف الدولى القادم لأن الإصابات العضلية أحيانًا تستغرق وقتًا طويلًا للتعافى، ولكن لحسن الحظ لم تكن الإصابة بهذه الدرجة من السوء".

ولم يتم الكشف عن سر استدعاء دي خيا لقائمة مانشستر يونايتد عما إذا كان الحارس الإسبانى تعافي تماماً من الاصابة، أو تم إستدعاءه من أجل رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين.

وفى المقابل رفض يورجن كلوب، المدير الفنى لنادى ليفربول، تحديد موقف محمد صلاح من المشاركة أمام مانشستر يونايتد بعدما أصيب فى الكاحل بالدقائق الأخيرة من عمر مباراة ليفربول وليستر سيتى التى انتهت بفوز "الريدز" بنتيجة 2 – 1 فى الجولة الماضية، على أثر تدخل عنيف من البديل حمزة تشودري، لاعب ليستر سيتي، لم يستطع بعدها إكمال المباراة، ليشارك لالانا بدلاً منه.

يأتي هذا فى الوقت الذي أدلى فيه يورجن كلوب مدرب ليفربول بتصريحات حرص خلالها على تحفيز محمد صلاح من أجل كسر العقدة والتسجيل في شباك مانشستر يونايتد.

وقال يورجن كلوب فى تصريحات لوسائل الإعلام الإنجليزية، "من الصعب معرفة فيما يفكر محمد صلاح لو قال لي أحد إنه لم يسجل أبدا أمام يونايتد لقلت: حقا؟ حتى لو مر وقت طويل لم تسجل فيه أمام منافس ما، ستأتى لحظة تبدأ معها فى التسجيل أمامه".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

مباراة ليفربول ومان يونايتد

ليفربول ومانشستر يونايتد

موضوعات متعلقة

منذ يومين

"الأب الشيطان".. نجار يقتل ابنته بسبب علاقته المحرمة بها بأسيوط

منذ ساعتين و 19 دقيقة

"اتحاد الصناعات" يكشف حقيقة إلغاء الإعفاءات الجمركية

منذ حوالي 19 ساعة

حريق بفندق سياحى فى الغردقة

منذ يومين

فيديو.. محامى محمود البنا يكشف حقيقة تزوير شهادة ميلاد راجح

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على المقاولون وتصدر الدورى مؤقتًا

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

image description

تامر عاشور والليثي وعدوية يشعلون حفل المنارة بحضور جماهيري كبير

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

الأكثر قراءة

المحليات تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

صور.. مصرع 3 في حادث مأساوي بكفر الشيخ

حريق بفندق سياحى فى الغردقة

تعزيزات أمنية مكثفة لحظة وصول "راجح" قاتل "شهيد الشهامة" للمحكمة

أيام زمان

اعتناق ليلى مراد للإسلام لحظة آذان الفجر.. تعرف على القصة

شريفة ماهر تزوجت من ستيني في سن الخامسة عشر والسبب "والدها"

"الطين" أنقذ هند رستم من مصير الموت داخل الأسانسير

نجاح الموجي يسخر من الهضبة وأنغام ومحمد فؤاد (فيديو)

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

دراسة: التمارين الرياضية قد تقلل إصابة المدخنين بسرطان الرئة

الوجبات السريعة والمصنعة والتكنولوجيا أسباب لـ "السمنة"

تغير شكل الأصابع مؤشر على الإصابة بأمراض خطيرة

أدوية ارتفاع ضغط الدم تزيد من خطر الانتحار

الرئيس نيوز

رئيس نادي القضاة يتنازل عن بلاغه ضد الدكتور محمد غنيم

القبض على شاب يتقمص شخصية "جوكر الكويت"

ضحية "الصالحية".. مات بحثا عن الآثار فألقاه زملاؤه على الطريق

عبدالعال: تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة الامتناع عن سداد "النفقة"

منوعات

دراسة: السيدات أكثر تذكرًا لتفاصيل يوم الزفاف

الآلاف يشاركون في نصف ماراثون دلهي رغم ارتفاع معدلات التلوث

شركة "وبنج" تبدأ توصيل الطلبات للمنازل بالطائرات المسيرة

الإجهاد المزمن قد يلعب دورا فى ارتفاع الضغط بين الأمريكيين السود

كشكول

"عبدالغفار" يتفقد منشآت أسوان لإقامة فعاليات أسبوع شباب الجامعات الإفريقية

دراسة: ركوب الخيل يعزز القدرات العقلية لدي الأطفال

"الجمال" يزور الطفلة ضحية "عضة الكلب" بعد إخضاعها لأكثر من عملية جراحية

"باهي" يتفقد مدارس الحى الإماراتى ويشدد على تنفيذ نشرات سد العجز

إسلام سياسي

تفاصيل جديدة عن فضائح وفساد رئيس الوزراء القطري السابق

تقرير حقوقي يكشف مخطط أردوغان لتهريب الدواعش من شمالي سوريا

مريدو الصوفية يتوافدون على مولد الدسوقى لليوم الثانى على التوالى

إخواني يعترف: الإرهابية فشلت وهناك خسائر ضخمة لحقت بها


زيت وسكر

“التخطيط” تُطلق ورش عمل “الدولي لقدرات التقييم الوطنية”

5 فوائد للسباحة العلاجية لمرضى المفاصل والعظام

ضوابط جديدة لحماية العامل بالقطاع الخاص السعودي من التعديات السلوكية

10 نصائح للمقبلين على إجراء منظار القصبة الهوائية

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
خلود اللحظات العابرة
ماجد حبته
وبعد أن تكلم نصرالله
ماجد حبته
قبل أن يتكلم الحريرى
بسنت حسن
طلعت ريحتكم
المزيد

الثقافة

أيمن فايز: ظهور ذاتية الفنان في رسم "الأيقونة" نوع من الهرطقة

انطلاق الدورة 2 لصالون فنون النسجيات بمكتبة الإسكندرية.. غدًا

جوائز "المواهب الذهبية" في مسرح الجمهورية.. الأربعاء

ابتداءً من الغد.. مراكز الإبداع تستضيف ورش "المسرح الجامعي"

صفحتنا ع الفيس بوك