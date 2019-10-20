ostora live hd مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت بلس yalla shoot كورة ستار يلا شوت ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق المباراة المرتقبة التى تجمع بين مانشستر يونايتد وليفربول على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".





وحرص أولى سولشاير ويورجن كلوب مدربا مانشستر يونايتد وليفربول على إخفاء أوراقهما قبل المباراة المرتقبة، وسط توقعات بحدوث العديد من المفاجآت بعد إعلان التشكيل الأساسى لكلا الفريقين.





وكشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن أولى سولشاير استدعى الحارس الإسباني دى خيا لقائمة مانشستر يونايتد على الرغم من إعلان النادى عبر موقعه الرسمى غياب دى خيا عن المشاركة أمام ليفربول بسبب الإصابة.





واشتكى ديفيد دي خيا من إصابة عضلية خلال مشاركته مع منتخب بلاده إسبانيا ضد السويد، في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020، وكان من المتوقع أن يمتد غيابه لفترة طويلة.





في حين قال سولشاير، فى تصريحات سابقة، "شاهدت إصابة دى خيا فى مباراة السويد وإسبانيا بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، توقعت غيابه حتى التوقف الدولى القادم لأن الإصابات العضلية أحيانًا تستغرق وقتًا طويلًا للتعافى، ولكن لحسن الحظ لم تكن الإصابة بهذه الدرجة من السوء".





ولم يتم الكشف عن سر استدعاء دي خيا لقائمة مانشستر يونايتد عما إذا كان الحارس الإسبانى تعافي تماماً من الاصابة، أو تم إستدعاءه من أجل رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين.





وفى المقابل رفض يورجن كلوب، المدير الفنى لنادى ليفربول، تحديد موقف محمد صلاح من المشاركة أمام مانشستر يونايتد بعدما أصيب فى الكاحل بالدقائق الأخيرة من عمر مباراة ليفربول وليستر سيتى التى انتهت بفوز "الريدز" بنتيجة 2 – 1 فى الجولة الماضية، على أثر تدخل عنيف من البديل حمزة تشودري، لاعب ليستر سيتي، لم يستطع بعدها إكمال المباراة، ليشارك لالانا بدلاً منه.





يأتي هذا فى الوقت الذي أدلى فيه يورجن كلوب مدرب ليفربول بتصريحات حرص خلالها على تحفيز محمد صلاح من أجل كسر العقدة والتسجيل في شباك مانشستر يونايتد.





وقال يورجن كلوب فى تصريحات لوسائل الإعلام الإنجليزية، "من الصعب معرفة فيما يفكر محمد صلاح لو قال لي أحد إنه لم يسجل أبدا أمام يونايتد لقلت: حقا؟ حتى لو مر وقت طويل لم تسجل فيه أمام منافس ما، ستأتى لحظة تبدأ معها فى التسجيل أمامه".