رئيس الوزراء يشارك في فعاليات "أسبوع للمياه"

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى مركز المنارة الدولي للمؤتمرات، للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثانية، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "الاستجابة لندرة المياه".



ويعد أسبوع القاهرة للمياه، أحد أكبـر الأحـداث المائية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتنظمه وزارة الموارد المائية والري للعام الثاني، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين.



ويهدف أسبوع القاهرة للمياه بشـكل عـام إلـى تعزيز الوعي المائي وتشجيع الابتكارات مواجهــة تحديــات الميــاه، والتعــرف علــى التحركات العالمية والجهــود المبذولـة لمواجهـة هذه التحديات، بالإضافـة إلـى تحديــد الأدوات الحديثـة والتقنيـات المســتخدمة لإدارة المــوارد المائيـة.