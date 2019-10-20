"بورش" تستدعي 2083 سيارة في الصين

أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق استدعاء شركة "بورش" التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات، 2083 سيارة تم بيعها في السوق الصينية بسبب مخاطر سلامة محتملة.



وذكرت المصلحة- في بيان اليوم الأحد- أنه ابتداء من 8 نوفمبر المقبل، ستقوم شركة مبيعات بورش في الصين باستدعاء 2083 سيارة في الصين، بينها 895 من طراز "باناميرا" تم تصنيعها بين 14 يوليو 2015 و19 أبريل 2016، و471 من طراز "بوكستر" تم إنتاجها بين أول يوليو 2015 و4 مارس 2016.



وأضافت المصلحة أن السعة الخاطئة لوحدات التحكم الإلكترونية في الوسائد الهوائية في تلك السيارات قد تتسبب عن طريق الخطأ في تنشيط أو تعطيل الوسائد الهوائية وأدوات الشد لأحزمة الأمان ما يؤدي إلى زيادة مخاطر الحوادث.. مشيرة إلى أن الشركة ستقوم بإصلاح السيارات المتضررة مجانًا.