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اقتصاد

مؤشر الحوكمة فى إفريقيا يسجل تحسنًا ملحوظًا فى 2017

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:06 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشف تقرير مؤشر الحوكمة في أفريقيا، تحسنا ملحوظا للحوكمة في القارة السمراء خلال العام 2017، في 34 دولة من 54 دولة إفريقية، متوقعا أن تشهد السنوات المقبلة تحسنا في جودة التعليم وملاءمته حاجة سوق العمل، بهدف خلق تنمية مستدامة.

واعتبر تقرير مؤشر الحكومة في إفريقيا، الذي أصدرته مؤسسة "مو إبراهيم" في مؤتمر الحوكمة في إفريقيا الذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأحد، أن نقص البيانات من أهم التحديات التي تواجه إفريقيا، خصوصا إعداد مؤشر الحوكمة، مؤكدًا الحاجة إلى إنشاء المكاتب الإحصائية في القارة، والقدرة على قياس الوضع الراهن وخطواتنا المقبلة.

وأوضح يانيك فوليستيك، الرئيس المسئول عن مؤشر الحكومة في إفريقيا في مؤسسة مو إبراهيم، أن الحوكمة من المفاهيم غير الملموسة، وأن المؤسسة تتبنى منذ 10 سنوات مجموعة من العناصر لجمع بيانات رئيسية تساعد متخذ القرار على قياس النتائج، من خلال أربعة محاور رئيسية، هي إنفاذ القانون والمحاسبة بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ثم حقوق الإنسان والحقوق المجتمعية، ومشاركة الأفراد، وأخيرا الفرص الاقتصادية ودور الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن مؤشر الحوكمة في القارة شهد تحسنا ملموسا عام 2017 بشكل عام، حيث إن 34 دولة من إجمالي 54 دولة تمكنت من تحسين أدوات الحوكمة لديها.

واعتبر فوليستيك، أن عدم استقرار الأمن الوطني وتعرض الدول الإفريقية للتهديدات، من أهم التحديات بالقارة السمراء، حيث شهد مؤشر إنفاذ القانون والأمن الوطني تراجعًا ملحوظًا، بينما تحسن مؤشر حقوق الإنسان والبنية التحتية وزيادة تمثيل المرأة في المناصب الحكومية والقضاء.

وأضاف أن مؤشر الحوكمة كشف عن أن الزيادة السكانية تمثل تحديًا كبيرًا، ما يتطلب توفير فرص اقتصادية مستدامة، متوقعًا أن تشهد إفريقيا خلال الفترة المقبلة تحسنًا ملحوظًا في جودة التعليم، ومدى ملاءمته حاجة سوق العمل، مبينا أن الزيادة السكانية تظل تحديا كبيرا يتطلب توفير فرص اقتصادية مستدامة.

وبين أن جنوب إفريقيا وسوازيلاند وناميبيا سجلت أكبر تدهور في حقوق الملكية الخاصة منذ عام 2014، وأنه على الرغم من التقدم المحرز منذ عام 2014، إلا أن الأداء في الشفافية والمساءلة لا يزال هو الأدنى في دول القارة.

وبحسب تقرير مؤشر الحوكمة في إفريقيا، لا تزال البلدان الإفريقية ضعيفة الأداء في موثوقية إمدادات الكهرباء والبنية التحتية للنقل والرقمية ومؤشرات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وأن تنويع الصادرات هو أقل الدرجات في جميع مؤشرات الحوكمة.

وأشار إلى أن أكثر من 80 في المائة من 255 من أهداف أجندة التنمية 2063 في إفريقيا مفقودة في الوقت الحالي، وأن 45.6 في المائة من سكان القارة يعيشون في بلد لم يجر فيه أي تعداد على مدى السنوات العشر الماضية، وأنه في جمهورية الكونغو الديمقراطية وإريتريا والصومال لم يتم إجراء التعداد السكاني منذ عام 1990، أي منذ 30 عامًا تقريبا.

ولفت إلى أن استخدام الطاقة والتلوث في إفريقيا سجل أدنى تغطية في البيانات من قبل المكاتب الإحصائية الوطنية في إفريقيا، وفي المتوسط ​تدهورت تغطية البيانات المتعلقة بالسكان والإحصاءات الحيوية في القارة منذ عام 2015، وهناك 8 بلدان إفريقية فقط لديها نظام تسجيل المواليد بمعدل تغطية يزيد على 90 في المائة، وثلاث دول إفريقية فقط لديها نظام لتسجيل الوفيات بمعدل تغطية يزيد على 90 في المائة.

يذكر أن مؤسسة "مو إبراهيم" هي مؤسسة أطلقها مبادر الاتصالات النقالة الدكتور محمد إبراهيم سوداني الجنسية في عام 2005 وقدم جائزة "مو إبراهيم" لدعم وتشجيع الحكم الرشيد في القارة الإفريقية وهي جائزة سنوية قيمتها خمسة ملايين دولار ومبلغ 200 ألف دولار تمنح سنويًا لمدى الحياة لأفضل رئيس إفريقي يقوم بجهود واضحة ومعترف بها في مجال بسط الأمن والصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية ويتنازل سلميًا وديمقراطيًا عن السلطة.

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