مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد بث مباشر

لحظات قليلة تفصلنا عن مشاهدة عملاقي الكرة الإنجليزية ليفربول حامل اللقب و المحترف لدي صفوفه النجم المصري نجم منتخب مصر هداف الدوري الإنجليزي ونظيره الكبير مانشستر يونايتد في بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف yalla shoot live ، يستضيف مانشستر يونايتد manchester-unitedنظيره ليفربول الكبير liverpool مساء اليوم الأحد 20 أكتوبر 2019 ويحتضن اللقاء ملعب أولدترفورد، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" .





يلا شوت NOW موعد مباراة ليفربول القادمة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي يهم كثير مشجعي فريق ليفربول فى مصر والوطن العربى، خاصة بعد أن انتقل اللاعب المصرى محمد صلاح من فريق روما الإيطالي إلى فريق ليفربول الإنجليزى وزادت شعبية فريق الريدز، و أصبح الملايين ينتظرون مشاهدة مبارياته فى مختلف البطولات الإنجليزية والعالمية، ورغم خسارة ليفربول لقب الدورى الانجليزى فى صراعه مع مانشستر سيتى، إلا أنهم استطاعوا تحقيق لقب دورى أبطال أوروبا، و فى أولى مبارياته الرسمية على كأس الدرع الخيري مع فريق مانشستر سيتى استطاع السيتى خطف الكأس بعد الفوز بضربات الترجيح، وانتهى الوقت الأصلي 1/1، جدير بالذكر أن فريق ليفربول هو الآن فى مقدمة جدول الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".

ويدخل ليفربل اللقاء وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة ويأمل في تحقيق الفوز والحفاظ علي الصدارة ، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الـ12 بـ9 نقاط.

تشكيلة ليفربول المتوقعة لمواجهة مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: روبيرتسون – جويل ماتيب – فان دايك – أرنولد

الوسط: فاينالدوم – هيندرسون – فابينيو

الهجوم: صلاح – ماني – فيرمينيو

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة لمواجهة ليفربول :

حراسة المرمى : روميرو

خط الدفاع : لينديلوف – هاري ماجواير – بيساكا – أشلي يونج

خط الوسط : ماتيتش – خوان ماتا – ماكتوميناي

خط الهجوم : جيمس – مارسيال – راشفورد.

موعد المباراة :

6:30 مساءً بتوقيت السعودية .

5:30 مساءً بتوقيت مصر .

6:30 مساءً بتوقيت فلسطين .

6:30 مساءً بتوقيت الأردن.

6:30 مساءً بتوقيت سوريا .

القنوات الناقلة لمبارة ليفربول و مانشيستر يونايتد :

- بي إن سبورت 2

- Sport TV 1

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