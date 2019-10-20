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حوادث

العدل: مشروع متكامل للأحوال الشخصية أمام البرلمان خلال شهرين

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:06 م
المستشار محمد عيد
المستشار محمد عيد محجوب مساعد وزير العدل
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أعلن المستشار محمد عيد محجوب مساعد وزير العدل، أن هناك لجنة تم تشكيلها بوزارة العدل تابعة للإصلاح التشريعي بقرار من مجلس الوزراء لإعداد مشروع متكامل للأحوال الشخصية يناقش كافة جوانب الأحوال الشخصية تنظيم الخطبة وأثارها والزواج وأثاره وكافة ما يتعلق بالأحوال الشخصية والوصية والميراث والنسب وإجراءات التقاضي.

وأوضح مساعد وزير العدل، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، أن اللجنة ستبدأ عملها وأن أن رئيس الوزراء أعطاها مهلة شهرين للانتهاء من مشروع القانون بصورة نهائية وسيتم عرضه على مجلس الوزراء وبعدها يتم إرساله للبرلمان.

وعقب الدكتور على عبدالعال قائلًا: إن هذه أخبار سارة وهى أن الحكومة أعلنت أنها ستنتهى من إعداد مشروع متكامل للأحوال الشخصية خلال شهرين.

جاء ذلك ردا على ما أثاره عدد من النواب خلال مناقشة الجلسة العامة تعديل على قانون العقوبات والذى يتناول تشديد العقوبات على الأزواج المتهربين من دفع النفقة، وطالب النواب بضرورة أن يكون تعديل كامل لقانون الأحوال الشخصية.

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