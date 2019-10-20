ريال سوسيداد يفوز على ريال بيتيس في الدوري الإسباني لكرة القدم

فاز فريق ريال سوسيداد على منافسه ريال بيتيس 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب (انويتا) في إطار منافسات الأسبوع التاسع بالدوري الإسباني لكرة القدم.



أحرز ثلاثية ريال سوسييداد لاعب الفريق المنافس ريال بيتيس خافي جارسيا فرنانديز بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 22، وويليان خوسي دي سيلفا في الدقيقة 36 وكريستيان بورتوجيس في الدقيقة 58.. أما هدف ريال بيتيس فأحرزه اللاعب لورينزو مورن في الدقيقة 12.



وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ريال سوسييداد إلى 16 نقطة في المركز الرابع مؤقتا بجدول ترتيب الليجا.. فيما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 9 نقاط في المركز الـ 18.