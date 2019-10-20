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حوادث

22 أكتوبر.. الحكم على المتهمين بالإتجار في البشر بالأزبكية

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:03 م
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، مد أجل الحكم 6 متهمين بالاتجار بالبشر بالأزبكية، لجلسة 22 أكتوبر الجاري.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوى، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندى وعلى مختار على، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف وأحمد صابر.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار حاتم فاضل لمحامى العام الأول، فى القضية رقم 17921 178 لسنة 2018 جنايات الأزبكية، أن المتهمين "حماده رشاد، ومصطفى عبد الرحمن، ومحمد أحمد، ومحمد عبد البديع، ومحمود خالد، وسعيد محمد"، فى غضون عام 2018 بدائرة قسم الأزبكية، قيام المتهمين جميعًا بالانضمام لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر.

وكشفت التحريات قيام التشكيل العصابي بارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتي أسسها وأدارها المتهم الأول وآخر مجهول متعاملين في أشخاص طبيعيين بمختلف الصور، بأن ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجني عليهم "أحمد محمد، ومحمد صلاح الدين، ورضا كرم، وعلى وحيد"، وكان ذلك باستغلال حاجتهم المالية؛ بغرض استئصال عضو الكلي لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وهو ما ترتب عليه إصابة المجني عليه "أحمد محمد"، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجرائم زراعة الأعضاء.

كما اشترك المتهمان الثاني والثالث بطريقة الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول وآخر مجهول في ارتكاب الجريمة، بأن اتفقا معهم على ارتكابها واحضرا واستقطبا المجني عليه احمد محمد عقب لجوئهم إلى أسالبيهما التحايلية المستخدمة في إتمام جرائمهم ودسا للمجني عليه لحظة ضعف مادة مخدرة في مشروبه فقاموا بإكراه على التوقيع على سندات "إيصالات أمانة"؛ لإتمام تلك الجراحة فقاموا بتجهيز المجني عليه وإجراء التحاليل والإشاعات الطبية اللازمة له، وعقب ذلك تم إجراء عملية نقل وزراعة الكلى اليمنى للمريض مع علمهم جميعا؛ بعدم مشروعية إجراؤها عن طريق وسيط وهو المتهم السادس.

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