دار الأزياء "ليم" تطلق مجموعتها الخريفية لعام 2019.. صور

أطقلت دار أزياء ليم السعودية مجموعتها الخريفية لعام 2019، حيث جمعت تصاميم عصرية وأنيقة تجمع بين البساطة والأناقة، التي تجمع كافة الألوان بالأسود والأبيض والمتدرجة بين الأصفر والبرتقالي.



ووفقًا لموقع "فوج" تنوعت الأزياء ما بين الفساتين الطويلة مع الحذاء الرياضي والكعب العالي وكذلك السترات الواسعة والجيب بالكسرات أو البنطلونات الواسعة لإطلالات العمل.



وأطلقت علامة "ليم" في عام 2018، وذلك بهدف تقديم أزياء عصريّة أنيقة في إطار محافظ، حيث لفتت أزياء علامة ليم أنظار السيّدات في الخليج العربيّة ولقيت منذ إطلاقها نجاحًا لافتًا في السعوديّة والإمارات والبحرين والعديد من دول الخليج العربي لاختيار أفضل الإطلالات.